¿Qué dijo el presidente argentino Javier Milei sobre Lionel Messi?

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¿Qué dijo el presidente argentino Javier Milei sobre Lionel Messi?

El capitán de la selección argentina Lionel Messiy el final de su gran trayectoria de 21 años con la camiseta nacional han tenido un fuerte impacto en todo el mundo, especialmente en las altas esferas del Estado argentino. El presidente del país, Javier Milei emitió una declaración especial en sus redes sociales tras el partido de despedida del legendario goleador, expresando su gratitud al capitán en nombre de todo el pueblo.

El jefe de Estado destacó la alegría que el capitán de 39 años brindó a la selección y a todo el pueblo argentino, así como su lugar inigualable en la historia del fútbol.

«Eres el mejor de la historia»: el mensaje de Javier Milei

El presidente argentino expresó sus pensamientos apasionados y sinceros en su página de X (anteriormente Twitter) :

  • Gratitud en nombre de toda la nación: «¡Lionel Messi, muchas gracias por todo lo que nos diste! Sin duda, eres el mejor de la historia», escribió el presidente;

  • Magia y entrega en el campo: «Muchas gracias por toda la magia que nos regalaste dentro y fuera de la cancha, Lionel Messi. Le demostraste al mundo entero que trabajando duro es posible alcanzar lo que parecía imposible»;

  • Llamado al patriotismo: «¡Messi es un jugador de un nivel increíble! ¡Vamos, Argentina!».

Triunfo en el «Monumental»: 3-0 y victoria total

Lionel Messi disputó su partido de despedida con la selección nacional de Argentina contra la selección de Benín:

  • Un final digno: El encuentro, disputado en el famoso estadio «Monumental» de Buenos Aires, terminó con una contundente victoria de 3-0 para los argentinos;

  • El recital del capitán: Messi transformó un penalti impecable y dio dos asistencias, convirtiendo la noche de despedida en una verdadera fiesta.

Este alto reconocimiento del jefe de Estado de Lionel Messi demostró una vez más que no es solo una estrella del deporte, sino que se ha convertido en un verdadero símbolo de la unidad, la resiliencia y el orgullo nacional argentino.

Lionel MessiJavier MileiEstadio MonumentalSelección ArgentinaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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