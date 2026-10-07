Cristiano Ronaldo deja un comentario inesperado sobre la salida de Messi de la selección

Una de las páginas más brillantes de la historia del fútbol mundial se ha cerrado oficialmente. El ocho veces ganador del Balón de Oro, campeón del mundo Lionel Messi anunció el final definitivo de su carrera con la selección nacional de Argentina. El delantero publicó un mensaje de despedida especial en sus redes sociales, dedicado a sus largos años vistiendo la camiseta nacional.

El aspecto más conmovedor de este evento histórico fue el comentario sincero y cálido dejado por la estrella portuguesa, su gran rival en el campo durante casi veinte años, Cristiano Ronaldo en respuesta a este anuncio.

El gran respeto de Ronaldo: «Tu legado vivirá para siempre»

El profundo respeto mutuo entre las dos leyendas, más allá del campo, quedó patente en las conmovedoras palabras escritas por Ronaldo:

El reconocimiento a la grandeza: «Leo, defendiste el honor de tu país durante tantos años y tu legado vivirá para siempre», escribió Cristiano;

Respeto y sinceridad infinitos: «Tengo un respeto infinito por todos tus logros con Argentina. Un abrazo», concluyó el goleador portugués con sinceridad.

Este comentario acumuló rápidamente millones de «likes» y debates, sorprendiendo a toda la comunidad futbolística y siendo aclamado como un ejemplo de sana rivalidad entre dos genios.

El gran legado de Messi con la Albiceleste

Lionel Messi conquistó todas las cimas posibles en el fútbol bajo la camiseta de su selección nacional:

Una colección completa: Levantó el trofeo de la Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima con Argentina;

Símbolo de récords: Messi inmortalizó su nombre como el poseedor absoluto del récord de partidos y goles en la historia de la selección nacional;

Lucha y victoria: Tras superar numerosas críticas y finales dolorosas al inicio de su carrera, el delantero se despide como un héroe nacional.

La despedida de Messi de la selección y el gesto fraternal de Ronaldo marcan el fin de una era verdaderamente grandiosa en el fútbol mundial.