El centrocampista del Real, Mastantuono, reacciona con emoción a la despedida de Messi en la selección

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El centrocampista del Real, Mastantuono, reacciona con emoción a la despedida de Messi en la selección

El legendario capitán del fútbol argentino Lionel Messiy el fin de su increíble viaje de 21 años con la camiseta nacional han conmovido profundamente no solo a los veteranos del deporte mundial, sino también a la joven generación argentina. El talentoso centrocampista Real Madrid , que pertenece legalmente al club madrileño y actualmente está cedido en el equipo italiano de la Fiorentina , Franco Mastantuono , reaccionó con pasión ante la salida del capitán.

El famoso insider Fabrizio Romano publicó en sus redes sociales las sinceras palabras del joven jugador hacia su héroe de la infancia.

«Estoy muy emocionado»: El homenaje de la nueva generación a su ídolo

Mastantuono, quien se formó en el sistema de River Plate hace apenas unos años y siguió los triunfos de Messi en el Mundial 2022 por televisión, no ocultó sus sentimientos:

  • Amor por el ídolo: «Estoy muy emocionado, porque Messi es mi ídolo desde niño. Realmente lo quiero mucho», confesó el talento de 19 años;

  • Legado generacional: Para la nueva ola de futbolistas argentinos, Lionel Messi se ha consolidado no solo como capitán, sino como una estrella guía y un símbolo para el fútbol nacional.

Una noche inolvidable en el «Monumental»: 3-0 y un recital completo

A los 39 años, Lionel Messi disputó su partido oficial de despedida con la selección de Argentina en el famoso estadio «Monumental» de Buenos Aires contra Benín:

  • Victoria contundente: Los argentinos, dirigidos por Lionel Scaloni, lograron una victoria sólida por 3-0 ante sus rivales africanos;

  • El broche de oro del capitán: En la noche festiva, Messi marcó un penalti impecable y dio dos asistencias a sus compañeros;

  • Estadísticas históricas: Con este resultado, Lionel Messi cierra su carrera internacional con un total de 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias, dejando récords eternos.

El sincero reconocimiento de jóvenes estrellas argentinas como Franco Mastantuono demuestra una vez más que el legado de Messi vivirá por mucho tiempo en el corazón de la nueva generación.

Lionel MessiSelección ArgentinaFiorentinaFranco MastantuonoReal Madrid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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