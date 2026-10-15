NEC Nimega — Levski Sofía: alineaciones y directo

·46·Deportes
NEC Nimega — Levski Sofía: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre el NEC Nimega y el Levski Sofía comienza el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del NEC Nimega: 1. Cillessen J., 99. Buitink T., 73. Bronkhorst B., 9. Chery T. (capitán), 24. Van Crooij V., 34. Kökçü O., 20. Lasse Schöne, 30. Linssen B., 6. Nuytinck B., 4. Sandler P., 10. Tadić D.

Suplentes del NEC Nimega: 18. Geiger D., 38. Janse J., 66. Kabar A., 22. Kaplan A., 35. Monteiro J., 42. Moslih Y., 12. Polster N., 14. Sanniez K., 11. Willumsson V. T.

Entrenador del NEC Nimega: Meijer R.

Alineación titular del Levski Sofía: 92. Vutsov S., 50. Dimitrov K. (capitán), 17. Everton Bala, 8. Gruyich M., 27. Cussó D., 3. Maicon, 4. Makoun K., 19. Mbarik M., 21. Neves A., 7. Reynaldo, 35. Serjino.

Suplentes del Levski Sofía: 20. Centelles A., 2. Everton S., 78. Lukov M., 11. Oko-Flex A., 9. Perea J., 31. Serafimov N., 22. Sula M., 18. Trdin G., 1. Vladimirov O.

Entrenador del Levski Sofía: Velázquez J.

En directo0-1 EN VIVO
24🟨
Noë Lebreton (NEC Nimega) recibe una tarjeta amarilla por una falta cometida poco antes.
22
Kevin Kerrs (Nijmegen) dio un pase hacia adelante, pero uno de los defensas lo bloqueó.
21
Gracias a un buen despeje del defensa, el NEC Nimega no sacó provecho del saque de esquina.
21
Kevin Kerss (NEC Nimega) envía un gran centro al área, pero los defensas rivales logran despejar el balón. El Nimega gana un saque de esquina.
20VAR
¡Los jugadores del Levski Sofía no pueden creer que el árbitro haya anulado el gol tras la revisión del VAR!
18VAR
Los jugadores del Levski Sofía celebran el gol, pero el árbitro ordenó inmediatamente la revisión del VAR. Veamos qué pasa. Un momento crucial en el partido.
170-1
¡Gol! Everton Bala (Levski Sofia) recibe el balón dentro del área y manda el rechace a la esquina inferior derecha. El marcador es 0-1.
13
Kevin Kerris (NEC) intentó llegar al rechace dentro del área, pero disparó por encima del larguero. El balón se fue fuera y el portero del Levski de Sofía pondrá el esférico en juego.
11
Maicon (Levski Sofía) regateó a sus rivales, pero el defensa logró robar el balón. El juez de línea señaló saque de banda a favor del Levski Sofía.
9
Nimega ejecuta un tiro libre cerca del centro del campo.
6
Clement Bischoff (Nimega) protagonizó una jugada individual, pero un defensa rival lo frenó e impidió el peligro.
4
Gracias a una brillante intervención defensiva, el córner del NEC no trajo peligro.
3
Nijmegen sacó el córner al centro, pero el centro fue demasiado pasado y el balón salió del campo.
3
Tjaronn Chery (NEC Nimega) dispara a porter desde dentro del área, pero los defensores despejan bien el balón. El árbitro señala el banderín de córner. Nimega sacará de esquina.
1
Comienza la primera parte.
00:02
El Levski Sofía pone el balón en juego.
00:00
El árbitro del partido de hoy será Aliyar Aghayev.
00:00
Se han anunciado las alineaciones titulares para este partido.
00:00
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestro directo de texto, donde les traeremos toda la información al minuto de lo que ocurra en el partido.
NEC NimegaLevski SofíaEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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