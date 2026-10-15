NEC Nimega — Levski Sofía: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre el NEC Nimega y el Levski Sofía comienza el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del NEC Nimega: 1. Cillessen J., 99. Buitink T., 73. Bronkhorst B., 9. Chery T. (capitán), 24. Van Crooij V., 34. Kökçü O., 20. Lasse Schöne, 30. Linssen B., 6. Nuytinck B., 4. Sandler P., 10. Tadić D.
Suplentes del NEC Nimega: 18. Geiger D., 38. Janse J., 66. Kabar A., 22. Kaplan A., 35. Monteiro J., 42. Moslih Y., 12. Polster N., 14. Sanniez K., 11. Willumsson V. T.
Entrenador del NEC Nimega: Meijer R.
Alineación titular del Levski Sofía: 92. Vutsov S., 50. Dimitrov K. (capitán), 17. Everton Bala, 8. Gruyich M., 27. Cussó D., 3. Maicon, 4. Makoun K., 19. Mbarik M., 21. Neves A., 7. Reynaldo, 35. Serjino.
Suplentes del Levski Sofía: 20. Centelles A., 2. Everton S., 78. Lukov M., 11. Oko-Flex A., 9. Perea J., 31. Serafimov N., 22. Sula M., 18. Trdin G., 1. Vladimirov O.
Entrenador del Levski Sofía: Velázquez J.
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