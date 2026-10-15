CSKA Sofía — Mónaco: alineaciones y directo
El encuentro de la Conference League entre el CSKA Sofía y el Mónaco comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del CSKA Sofía: 21. Lapuxov F., 4. Almeyda D., 7. Ebong M., 9. Godoy L., 6. Jordao B. (capitán), 38. Leo Pereyra, 17. Martino A., 2. Pastor, 28. Pittas I., 32. Rodriges F., 8. Sensi S.
Suplentes del CSKA Sofía: 99. Eto'o J., 25. Yevtimov D., 67. Itu S., 14. Ivanov T., 34. Kaymakanov V., 31. Nikolov D., 30. Panayotov P., 94. Sole I., 91. Tunchev A., 19. Yordanov A., 10. Zvarts J.
Entrenador del CSKA Sofía: Gisdol M.
Alineación inicial del Mónaco: 1. Gradetski L. (capitán), 29. Brunner P., 8. Kamara L., 37. Diop E., 31. Fati A., 17. Idumbo S., 13. Mavissa S., 18. Minamino T., 22. Salisu M., 72. Sane S., 4. Teze J.
Suplentes del Mónaco: 11. Ablin M., 14. Biret M., 19. Kabral P., 28. Kulibali M., 7. Deturbe M., 10. Golovin A., 16. Kon P., 20. Nazino, 46. Subeir A., 49. Ture I., 2. Vanderson, 6. Zakariya D.
Entrenador del Mónaco: Filipe Luis.
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