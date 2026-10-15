CSKA Sofía — Mónaco: alineaciones y directo

·52·Deportes
CSKA Sofía — Mónaco: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre el CSKA Sofía y el Mónaco comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del CSKA Sofía: 21. Lapuxov F., 4. Almeyda D., 7. Ebong M., 9. Godoy L., 6. Jordao B. (capitán), 38. Leo Pereyra, 17. Martino A., 2. Pastor, 28. Pittas I., 32. Rodriges F., 8. Sensi S.

Suplentes del CSKA Sofía: 99. Eto'o J., 25. Yevtimov D., 67. Itu S., 14. Ivanov T., 34. Kaymakanov V., 31. Nikolov D., 30. Panayotov P., 94. Sole I., 91. Tunchev A., 19. Yordanov A., 10. Zvarts J.

Entrenador del CSKA Sofía: Gisdol M.

Alineación inicial del Mónaco: 1. Gradetski L. (capitán), 29. Brunner P., 8. Kamara L., 37. Diop E., 31. Fati A., 17. Idumbo S., 13. Mavissa S., 18. Minamino T., 22. Salisu M., 72. Sane S., 4. Teze J.

Suplentes del Mónaco: 11. Ablin M., 14. Biret M., 19. Kabral P., 28. Kulibali M., 7. Deturbe M., 10. Golovin A., 16. Kon P., 20. Nazino, 46. Subeir A., 49. Ture I., 2. Vanderson, 6. Zakariya D.

Entrenador del Mónaco: Filipe Luis.

En directo0-2 EN VIVO
45+1
Stefano Sensi (CSKA Sofía) se dispone a poner el balón en juego.
45+3
Con el pitido del árbitro, la primera parte llega a su fin y los jugadores se dirigen a los vestuarios.
45
El cuarto árbitro ha añadido 1 minuto.
45
João Gonçalves mantuvo su decisión tras la revisión del VAR. ¡No hay falta y el gol es válido!
45VAR
¡Esperen! El árbitro Joao Goncalves ha indicado que revisará el gol del Mónaco mediante el VAR. Probablemente estén comprobando si hubo falta en el inicio de la jugada.
430-2
Ansu Fati (Monaco) recibe un pase magnífico y dispara con precisión para batir al portero. El balón entra por la esquina inferior derecha.
42
Angelo Martino (CSKA Sofia) intentó crear peligro, pero se pasó de fuerza en el centro. El balón se fue fuera y Mónaco reanudará con un saque de puerta.
39
El CSKA Sofía botó un córner, pero gracias a una defensa sólida, la ocasión se desvaneció.
39
Angelo Martino (CSKA Sofía) se levantó tras ser derribado. Joao Goncalves vio la entrada y pitó falta.
36
Un centro preciso encontró a Leandro Godoy (CSKA Sofia) en el centro del área, pero su cabezazo se marchó por encima del travesaño. El balón salió del campo y el Mónaco sacará de puerta.
33
El CSKA Sofía está mostrando un juego de equipo magnífico. Se están pasando el balón de manera excelente. Un trabajo en equipo excepcional.
30
Saque de esquina ejecutado rápidamente por el CSKA Sofía.
29
Анжело Мартино (ЦСКА София) жарима майдончаси ташқарисидан тўпни кучли зарб билан дарвозага йўллади, аммо унинг уриниши ҳимоячи томонидан тўсиб қолинди. Ён ҳакам бурчак тўпини кўрсатди, ЦСКА София уни амалга оширади.
28
7:3 es el número total de remates realizados por ambos equipos.
25
Bruno Jordão (CSKA Sofía) dispara desde fuera del área, pero el balón se va por encima del travesaño.
24
El árbitro señala el banderín de córner. El CSKA Sofía sacará de esquina.
24
Leo Pereira (CSKA Sofia) intentó regatear a los rivales, pero el defensa logró robar el balón.
23
Se señala saque de esquina a favor del CSKA Sofía.
23
Leo Pereira (CSKA Sofia) no pudo centrar el balón al área, su intento fue bloqueado por un rival.
21
João Gonçalves pita falta después de que Facundo Rodríguez (CSKA Sofia) derribara a un rival.
18
Pases largos, pases cortos y juego al primer toque. El CSKA Sofía muestra juego en equipo, controla el balón y realiza pases precisos de jugador a jugador. A los rivales les está costando mucho recuperar el balón por ahora.
15
Bruno Jordau (CSKA Sofia) cae tras un choque con un defensa y reclama penalti. Todos los jugadores corrieron hacia el árbitro, pero este consideró que no hubo nada. El juego continúa.
12
El CSKA Sofía saca de esquina.
11
El CSKA Sofía ha ganado un saque de esquina.
10
Max Ebong (CSKA Sofia) dispara desde una posición muy favorable fuera del área, pero un defensa bloquea el remate con todo.
9
Edan Diop (Mónaco) dio un pase en profundidad, pero fue demasiado potente. El balón salió y el portero del CSKA Sofía pondrá el esférico en juego.
6
¡Ioannis Pittas (CSKA Sofía) cae en fuera de juego!
30-1
¡Gol! Paris Brunner (Mónaco) controla el balón dentro del área y lo manda a la escuadra izquierda. 0-1.
3
Mohammed Salisu (Monaco) cometió una falta sobre su rival, pero el árbitro no le mostró ninguna tarjeta.
1
El partido acaba de empezar.
21:46
¡Por fin los jugadores saltan al terreno de juego! Saca de centro el CSKA de Sofía.
21:45
El partido de hoy será dirigido por João Gonçalves.
21:45
Antes de que comience el partido, puedes ver las alineaciones titulares para el encuentro de hoy.
21:45
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestro directo de texto, donde les ofreceremos actualizaciones al instante de todo lo que ocurra en el partido.
CSKA SofíaMónacoConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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