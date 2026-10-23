Declaración sensacional de Shohjahon Ergashev: "Pelearé con todos ustedes uno por uno"

Nuestro compatriota, noqueador que compite en la categoría de peso superligero del boxeo profesional, Shohjahon Ergashev respondió de manera contundente y severa a los deportistas que lo han desafiado en las redes sociales en los últimos días.

Anteriormente, el luchador kirguís Abdurahman Abdurahmanov así como el reconocido luchador azerbaiyano Emil Novruzov habían expresado abiertamente su deseo de enfrentarse a Shohjahon Ergashev y le habían lanzado un desafío oficial. El boxeador uzbeko no tardó en responder a estas peticiones, así como a las que provienen de sus compatriotas.

«Ni siquiera sé quiénes son»: La reacción cortante de Ergashev

Al referirse a los desafíos masivos que recibe, Shohjahon Ergashev dejó claro que no considera que el nivel de sus oponentes sea alto:

Opinión sobre los rivales: «Muchas personas me han desafiado. Honestamente, ni siquiera sé quiénes son;

Pelea en serie: Tengan paciencia, pelearé con todos ustedes uno por uno. Incluso si me ponen a 6 o 7 personas enfrente, no serán suficientes», declaró el boxeador a los luchadores.

La mayoría de los desafíos provienen de luchadores uzbekos

Según Shohjahon, ha recibido más ofertas de pelea de deportistas de Uzbekistán que del extranjero:

Mensaje a los compatriotas: «Lo más curioso es que la mayoría de los desafíos no provienen de otros países, sino de nuestros propios luchadores uzbekos;

«Sparring gratis»: Vengan, mientras yo realizo mis peleas oficiales contra luchadores extranjeros, ustedes pueden venir a mi gimnasio si quieren. Puedo vencerlos gratis allí», dijo Ergashev.

Esta declaración de Shohjahon Ergashev, conocido por su estilo intransigente y sus salidas mediáticas contundentes, está generando grandes debates en la comunidad deportiva y entre los aficionados a las artes marciales.