Emile Heskey aconseja al Manchester United fichar a Enzo Fernández

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Emile Heskey aconseja al Manchester United fichar a Enzo Fernández

El exdelantero de la selección inglesa Emile Heskey Manchester United en la ventana de fichajes de verano Chelsea se convertiría en un serio aspirante al título de la Premier League si incorpora a sus filas al centrocampista Enzo Fernández. En su opinión, la estrella argentina puede potenciar aún más al equipo y convertirse en una figura clave para llevarlo a la cima del fútbol nacional. Así lo informa Goal.com.

En una entrevista con BoyleSports, Heskey Manchester United señaló que el equipo necesita mejorar aún más su línea medular. Tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, el cuerpo técnico encabezado por Michael Carrick se ve obligado a buscar nuevos futbolistas para esta zona.

  • Youri Tielemans fue fichado procedente del Aston Villa
  • Andrey Santos se incorporó procedente del Chelsea
  • Se gastó un total de 85 millones de libras en ambos futbolistas

El fichaje de Enzo Fernández y las opciones al título

A pesar de esto, Manchester United la directiva tiene la intención de reforzar aún más el centro del campo. Tasado en 120 millones de libras esterlinas, Chelsea el centrocampista Enzo Fernández ha llamado la atención de los Diablos Rojos tras expresar su deseo de abandonar el club en verano. Emile Heskey cree que es precisamente este jugador quien puede ocupar de la manera más adecuada el lugar de Casemiro.

"Si logran ficharlo, Manchester United creo que podrán luchar por el título", — afirma Heskey. Cabe recordar que el club no gana la Premier League inglesa desde 2013. Sin embargo, el tercer puesto conseguido la temporada pasada por los pupilos de Michael Carrick ha despertado nuevas esperanzas en Old Trafford.

Planes de fichajes ampliados

Se señala que Manchester United en el radar del club, además de Enzo Fernández, también se mantienen centrocampistas talentosos como Alex Scott, Adam Wharton, Carlos Baleba y Manu Koné. Asimismo, el equipo sigue a laterales izquierdos como Lewis Hall o Myles Lewis-Skelly para crear competencia a Luke Shaw.

Para concluir, Emile Heskey añadió que el club siempre ha tenido buenos jugadores, pero que los sistemas tácticos de los entrenadores anteriores no siempre se adaptaban a ellos. Destacó que, si se encuentra el sistema adecuado, Manchester United aún Manchester City, Arsenal y Liverpool tiene todas las oportunidades necesarias para competir plenamente por el campeonato.

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