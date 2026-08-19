Shohjahon Ergashev lanza un desafío inesperado a Shahram G‘iyosov

La tensión entre las dos estrellas del boxeo profesional uzbeko finalmente alcanzó su punto máximo. Tras varios días de enfrentamientos verbales, Shohjahon Ergashev reaccionó con dureza a las palabras de su rival Shahram G‘iyosov. ¿Qué reveló sobre él que resultó tan inesperado?

Desafío en directo: la exigencia pública de Ergashev

Shohjahon Ergashev se dirigió públicamente a su rival a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y afirmó que había llegado el momento de resolver sus diferencias en el ring. Según el boxeador noqueador, se acabó la época de los juegos de palabras y las excusas.

« Te lo dije directamente en televisión: ven, peleamos. Hay que enfrentarse sin huir y entonces veremos quién es más fuerte. ¿Para qué sirven las palabras vacías? », declaró Shohjahon Ergashev.

Derbi uzbeko: la situación de los dos maestros de los guantes

Indicador Shohjahon Ergashev Shahram G‘iyosov Estilo Golpeador rápido y noqueador agresivo Boxeador técnico, móvil y táctico Postura Lo reta directamente a subir al ring Rechaza las acusaciones de Ergashev Exigencia « Enfrentarse sin huir » Valora la situación a su favor

¿Corre riesgo de abandonar el boxeo?

En la parte final de su declaración, Shohjahon planteó una hipótesis que volvió a sorprender a los aficionados. Dio a entender que G‘iyosov podría retirarse por completo de este enfrentamiento:

« Tampoco me sorprendería que pronto dijera que ha dejado el boxeo », declaró Shohjahon Ergashev.

Esta declaración provocó una gran reacción entre los aficionados al boxeo uzbeko y avivó aún más el interés por un posible derbi.

En su opinión, si se organiza este supercombate, ¿quién ganará: el noqueador Shohjahon o el técnico Shahram?

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