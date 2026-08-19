Shohjahon Ergashev lanza un desafío inesperado a Shahram G‘iyosov
La tensión entre las dos estrellas del boxeo profesional uzbeko finalmente alcanzó su punto máximo. Tras varios días de enfrentamientos verbales, Shohjahon Ergashev reaccionó con dureza a las palabras de su rival Shahram G‘iyosov. ¿Qué reveló sobre él que resultó tan inesperado?
Desafío en directo: la exigencia pública de Ergashev
Shohjahon Ergashev se dirigió públicamente a su rival a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y afirmó que había llegado el momento de resolver sus diferencias en el ring. Según el boxeador noqueador, se acabó la época de los juegos de palabras y las excusas.
« Te lo dije directamente en televisión: ven, peleamos. Hay que enfrentarse sin huir y entonces veremos quién es más fuerte. ¿Para qué sirven las palabras vacías? », declaró Shohjahon Ergashev.
Derbi uzbeko: la situación de los dos maestros de los guantes
Indicador
Shohjahon Ergashev
Shahram G‘iyosov
Estilo
Golpeador rápido y noqueador agresivo
Boxeador técnico, móvil y táctico
Postura
Lo reta directamente a subir al ring
Rechaza las acusaciones de Ergashev
Exigencia
« Enfrentarse sin huir »
Valora la situación a su favor
¿Corre riesgo de abandonar el boxeo?
En la parte final de su declaración, Shohjahon planteó una hipótesis que volvió a sorprender a los aficionados. Dio a entender que G‘iyosov podría retirarse por completo de este enfrentamiento:
« Tampoco me sorprendería que pronto dijera que ha dejado el boxeo », declaró Shohjahon Ergashev.
Esta declaración provocó una gran reacción entre los aficionados al boxeo uzbeko y avivó aún más el interés por un posible derbi.
En su opinión, si se organiza este supercombate, ¿quién ganará: el noqueador Shohjahon o el técnico Shahram?
¡Deja tu pronóstico en los comentarios y envía de inmediato esta declaración a tus amigos aficionados al boxeo!
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