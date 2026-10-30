Una leyenda estadounidense predice el futuro ajedrecístico de Abdusattorov y Sindarov

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Una leyenda estadounidense predice el futuro ajedrecístico de Abdusattorov y Sindarov

El famoso gran maestro estadounidense y uno de los streamers de ajedrez más populares del mundo Hikaru Nakamura elogió a las jóvenes estrellas uzbekas en su última aparición en su canal de YouTube: Nodirbek Abdusattorov y Javohir Sindarov destacando su inmenso potencial futuro.

El juego de los grandes maestros uzbekos, que ha sorprendido al mundo del ajedrez con grandes victorias en la escena internacional, fue altamente valorado por Nakamura.

«Estos dos chicos son de nivel top»: las opiniones de Nakamura

El gran maestro estadounidense enfatizó que no duda del potencial de los ajedrecistas uzbekos y que pronto podrían superar uno de los obstáculos más difíciles en la historia del ajedrez:

  • Valoración del experto: «Creo sinceramente que Nodirbek y Javohir son jugadores de altísimo nivel. Lo he dicho antes y lo repito: creo que ambos tienen la capacidad de romper la barrera de los 2800 en el ranking Elo», dijo Nakamura.

  • Tendencia al alza: Las intensas batallas en los últimos torneos y su juego intransigente contra la élite mundial demuestran que estas opiniones no son infundadas.

  • Experiencia en enfrentamientos: El propio Nakamura se ha enfrentado varias veces a los temibles golpes tácticos y a la alta presión de Abdusattorov y Sindarov en torneos internacionales.

Ranking Elo 2800: ¿Por qué es tan importante este umbral?

En el mundo del ajedrez, la marca de los 2800 puntos Elo no es solo un número, es el nivel «espacial» del ajedrez mundial:

  • El límite informal de los «supergrandes maestros»: Alcanzar los 2800 puntos Elo es uno de los logros más complejos y raros en la historia del ajedrez.

  • Solo 14 jugadores: Desde que la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) introdujo el ranking oficial, solo 14 ajedrecistas han logrado superar este umbral raro e inalcanzable.

  • El círculo de las leyendas: Esta lista histórica de 14 está liderada por reyes del ajedrez como Magnus Carlsen y Garry Kasparov.

Si la predicción de Nakamura se cumple y Nodirbek Abdusattorov y Javohir Sindarov logran conquistar esta cima histórica de 2800 Elo, esto llevará al ajedrez de Uzbekistán a las cimas mundiales más altas e inigualables.

Hikaru NakamuraNodirbek AbdusattorovJavohir SindarovAjedrezFIDE
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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