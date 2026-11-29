Javohir Sindarov derrota a Gukesh Dommaraju
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En los duelos por la corona mundial de ajedrez en Ginebra, Javohir Sindarov ha conseguido una nueva victoria. Derrotó a Gukesh Dommaraju en la quinta partida de la competición.
Tras esta victoria, Sindarov lidera el marcador global por 3-2. Ahora tiene la ventaja en la lucha por el campeonato.
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