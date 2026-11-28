A la pregunta de los periodistas: «Tres partidas, tres empates. ¿Cuánta presión supone para usted ser el primero en romper la igualdad?» el gran maestro uzbeko subrayó que no se deja llevar por una presión excesiva:

Ganador del torneo de candidatos Javokhir Sindarov respondió de forma breve y directa a una pregunta sobre la presión psicológica tras el empate en las tres primeras partidas del campeonato mundial de ajedrez.

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«Es una pregunta muy difícil. No sé ni qué decir. No pienso en ello en absoluto. Ni siquiera puedo pensar en ello ahora. Lo siento, esa es mi breve respuesta a esta pregunta», dijo Javokhir Sindarov.

Situación antes de la 4ª partida

Antes del encuentro de hoy, se mantiene una igualdad total en el enfrentamiento:

Indicadores Datos oficiales Resultado de las 3 primeras partidas Todos los encuentros han terminado en tablas Marcador global 1,5 : 1,5 (empate) Hora de la 4ª partida y color de las piezas Hoy, 28 de noviembre (Javokhir Sindarov jugará con las piezas negras)

¿Cree que Javokhir Sindarov, quien no deja que la presión psicológica le afecte, intentará romper el empate en la 4ª partida de hoy jugando con negras?

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