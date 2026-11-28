«No pienso en ello»: Sindarov habla sobre la presión en la lucha por la corona mundial
Ganador del torneo de candidatos Javokhir Sindarov respondió de forma breve y directa a una pregunta sobre la presión psicológica tras el empate en las tres primeras partidas del campeonato mundial de ajedrez.
«Ni siquiera puedo pensar en ello ahora»
A la pregunta de los periodistas: «Tres partidas, tres empates. ¿Cuánta presión supone para usted ser el primero en romper la igualdad?» el gran maestro uzbeko subrayó que no se deja llevar por una presión excesiva:
«Es una pregunta muy difícil. No sé ni qué decir. No pienso en ello en absoluto. Ni siquiera puedo pensar en ello ahora. Lo siento, esa es mi breve respuesta a esta pregunta», dijo Javokhir Sindarov.
Situación antes de la 4ª partida
Antes del encuentro de hoy, se mantiene una igualdad total en el enfrentamiento:
Indicadores
Datos oficiales
Resultado de las 3 primeras partidas
Todos los encuentros han terminado en tablas
Marcador global
1,5 : 1,5 (empate)
Hora de la 4ª partida y color de las piezas
Hoy, 28 de noviembre (Javokhir Sindarov jugará con las piezas negras)
¿Cree que Javokhir Sindarov, quien no deja que la presión psicológica le afecte, intentará romper el empate en la 4ª partida de hoy jugando con negras?
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