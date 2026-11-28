El Campeonato Mundial de Ajedrez ha comenzado. Las tres partidas disputadas hasta ahora han terminado en tablas. Mientras la competición continúa, el representante de Uzbekistán Javokhir Sindarov y las estadísticas de sus enfrentamientos contra el jugador indio Dommaraju Gukesh también son objeto de atención.

Según los resultados de los encuentros previos, Sindarov tiene ventaja en ajedrez clásico. En sus partidas, el ajedrecista uzbeko ha sumado 2,5 puntos, mientras que Gukesh ha obtenido 0,5.

En la modalidad rápida, Gukesh lidera con un punto. Sindarov aún no ha sumado puntos en esta categoría. En las partidas de blitz, Sindarov ha acumulado dos puntos, mientras que Gukesh no tiene ninguno.

Los ratings de los ajedrecistas también difieren. Gukesh, nacido en 2006, tiene un rating actual de 2710 puntos, con un máximo histórico de 2794 puntos.

Nacido en 2005, Javokhir Sindarovtiene un rating actual de 2782 puntos. Este es también su máximo rating personal.

Tres partidas del campeonato han terminado en empate. La competición sigue en curso.