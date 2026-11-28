A pesar de tres empates consecutivos, el gran maestro indio destacó que el match es largo y que ambos jugadores están mostrando un alto nivel:

El actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju el aspirante uzbeko Javokhir Sindarov compartió sus impresiones sobre la presión psicológica y la calidad del juego tras las tres primeras partidas del match por el título mundial, que terminaron en tablas.

El campeón mundial Gukesh opina sobre su primer enfrentamiento contra Javokhir Sindarov

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«Sí, siempre hay presión en cada partida. Tres tablas suenan a algo serio, se ve y se siente así. Pero en el contexto de 14 partidas, ni siquiera nos acercamos a la mitad. Es un encuentro largo y ambos nos estamos esforzando, ambos estamos jugando buen ajedrez. Y ambos somos rivales fuertes, por lo que no es fácil ganar una partida cuando uno quiere.» «Estamos tratando de crear oportunidades y aprovecharlas al máximo, pero hasta ahora ninguno ha tenido demasiadas grandes ocasiones. Y eso también es bueno: generalmente significa que estamos jugando buen ajedrez y que la calidad es alta», dijo Gukesh Dommaraju.

Estado del match antes de la 4ª partida

Antes de la cuarta ronda que se disputa hoy, los indicadores principales del enfrentamiento son los siguientes:

Indicadores Datos oficiales Formato del match Enfrentamiento de 14 partidas Resultado de las 3 primeras partidas Todos los encuentros terminaron en tablas Marcador general 1,5 : 1,5 (empate) Próxima partida Hoy, 28 de noviembre la 4ª partida se llevará a cabo

¿Quién cree que, tras tres empates de alta calidad, arriesgará más en la 4ª partida de hoy entre Gukesh y Javokhir Sindarovpara intentar tomar la delantera en el marcador?

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