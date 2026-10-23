«Temirov es una verdadera bestia, tiene un poder aterrador»: Dustin Poirier sobre la próxima pelea

Una de las figuras más reconocidas del mundo de las artes marciales mixtas (MMA), ex campeón interino de peso ligero de la UFC, Dustin Poirier nuestro compatriota Ramazan Temirov y el inglés Loner Kavanagh compartió sus opiniones sobre el importante enfrentamiento que se avecina.

La leyenda del octágono analizó en detalle la potencia explosiva única del luchador uzbeko, su aterrador potencial de nocaut y las ventajas tácticas de su oponente.

«Tiene un poder aterrador en cada golpe»: el reconocimiento de Poirier sobre Temirov

Dustin Poirier destacó la agresividad y la fuerza de golpeo del atleta uzbeko en el octágono:

«Una verdadera bestia»: «Personalmente, me gustan los movimientos de Kavanagh, pero el otro tipo, Ramazan Temirov, es una verdadera bestia;

Potencial de nocaut: Cada golpe que lanza esconde una fuerza aterradora y asombrosa. En términos de poder de golpeo y peso, Temirov sin duda tendrá la ventaja absoluta en el enfrentamiento», enfatizó Poirier.

La táctica de contraataque de Kavanagh: ¿qué tipo de pelea espera Poirier?

La estrella estadounidense no pasó por alto las capacidades del luchador inglés y se centró en sus armas principales:

Distancia y defensa: Loner Kavanagh sabe esquivar golpes con gran maestría a corta distancia;

Contraataque y errores: Sabe pasar rápidamente de la defensa al contraataque, lanzar golpes de respuesta precisos y obligar a su oponente a cometer errores.

¿Cuándo tendrá lugar la pelea?

Los detalles de este enfrentamiento que los aficionados esperan con gran interés: