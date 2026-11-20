Ramazon Temirov se somete a un nuevo control antidopaje: un paso tras su derrota en la UFC
El luchador uzbeko, clasificado en el puesto 10 de la categoría de peso mosca de la UFC, Ramazon Temirov se ha sometido a un nuevo control antidopaje. El atleta informó sobre esto en sus redes sociales.
Temirov publicó en su cuenta de Instagram un fragmento del proceso relacionado con el control antidopaje. Sin embargo, aún no se ha proporcionado información sobre los resultados. Por lo tanto, que el atleta haya pasado la prueba no significa que sus resultados hayan sido negativos.
Ramazon Temirov ¿por qué es importante el control antidopaje para?
Para nuestro compatriota, este tipo de controles tienen una importancia especial. La razón es que, en 2025, tras detectarse una sustancia prohibida en su organismo, el luchador fue sancionado con una descalificación. Esta situación fue uno de los desafíos más serios en la carrera de Temirov.
Desde entonces, es natural que cada control antidopaje del atleta atraiga la atención de los aficionados. Especialmente para un luchador que tiene como objetivo mantener su posición en el ranking de la UFC y alcanzar resultados más altos, el cumplimiento estricto de las normas antidopaje es fundamental.
Temirov perdió en su última pelea
Ramazon Temirov subió al octágono por última vez en octubre para enfrentarse al inglés Lone Kavana. Este combate terminó sin éxito para nuestro compatriota, quien perdió ante su oponente.
Ahora, los próximos planes del luchador uzbeko, su siguiente pelea y los resultados del control antidopaje estarán en el centro de atención de los seguidores.
A Temirov le espera una tarea importante: regresar con fuerza tras su última derrota, consolidar su posición en la UFC y justificar la confianza de los fans. En este camino, además de los resultados deportivos, superar con éxito los controles antidopaje es de gran relevancia.
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