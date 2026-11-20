El luchador uzbeko, clasificado en el puesto 10 de la categoría de peso mosca de la UFC, Ramazon Temirov se ha sometido a un nuevo control antidopaje. El atleta informó sobre esto en sus redes sociales.

Temirov publicó en su cuenta de Instagram un fragmento del proceso relacionado con el control antidopaje. Sin embargo, aún no se ha proporcionado información sobre los resultados. Por lo tanto, que el atleta haya pasado la prueba no significa que sus resultados hayan sido negativos.

Ramazon Temirov ¿por qué es importante el control antidopaje para?

Para nuestro compatriota, este tipo de controles tienen una importancia especial. La razón es que, en 2025, tras detectarse una sustancia prohibida en su organismo, el luchador fue sancionado con una descalificación. Esta situación fue uno de los desafíos más serios en la carrera de Temirov.