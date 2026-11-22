Nueva intriga en la UFC: posible combate entre Ramazon Temirov y Kyoji Horiguchi
El luchador uzbeko de la UFC Ramazon Temirov el experimentado atleta japonés que derrotó a Asu Almabayev Kyoji Horiguchi ha expresado su deseo de enfrentarse a él.
El luchador compartió en su historia oficial de Instagram un clip de video que muestra a Kyoji Horiguchi en el octágono durante una entrevista, enviando un mensaje directo a la promoción.
Detalles del llamamiento en redes sociales
Como se puede ver en la captura de pantalla, Ramazon Temirov en este clip ufconparamount y ufc etiquetando las cuentas, dejó el siguiente mensaje:
« ¡UFC, estoy listo! Hagamos un gran combate contra este oponente », declaró Temirov.
También señaló la actividad de sus seguidores añadiendo en uzbeko: « Mi gente me está etiquetando en este video », añadió. El video muestra a Horiguchi hablando por el micrófono con el logo de UFC on Paramount+ visible.
Detalle
Información
Atleta que lanza el desafío
Ramazon Temirov (Uzbekistán, luchador de la UFC)
Oponente desafiado
Kyoji Horiguchi (Japón; vencedor de Asu Almabayev)
Plataforma del mensaje
Historia de Instagram (
Mensaje principal
Declaración de preparación y propuesta de organizar un combate atractivo
¿Por qué parece interesante este combate?
Tras la victoria de Kyoji Horiguchi sobre Asu Almabayev, el interés en torno al luchador japonés ha crecido. La elección de este oponente por parte de Ramazon Temirov promete un duelo lleno de intensidad, técnica y enfrentamientos reñidos en el octágono. Ahora, toda la atención se centra en la reacción de los representantes de la UFC y del bando contrario.
¿Quién crees que tendría más posibilidades de ganar si se organiza el combate entre Ramazon Temirov y Kyoji Horiguchi? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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