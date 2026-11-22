El luchador uzbeko de la UFC Ramazon Temirov el experimentado atleta japonés que derrotó a Asu Almabayev Kyoji Horiguchi ha expresado su deseo de enfrentarse a él.

El luchador compartió en su historia oficial de Instagram un clip de video que muestra a Kyoji Horiguchi en el octágono durante una entrevista, enviando un mensaje directo a la promoción.

Detalles del llamamiento en redes sociales

Como se puede ver en la captura de pantalla, Ramazon Temirov en este clip ufconparamount y ufc etiquetando las cuentas, dejó el siguiente mensaje:

« ¡UFC, estoy listo! Hagamos un gran combate contra este oponente », declaró Temirov.

También señaló la actividad de sus seguidores añadiendo en uzbeko: « Mi gente me está etiquetando en este video », añadió. El video muestra a Horiguchi hablando por el micrófono con el logo de UFC on Paramount+ visible.