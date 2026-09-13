¡Primera destitución en la Bundesliga! Eugen Polanski despedido tras una derrota humillante

La primera destitución de un entrenador en la nueva temporada 2026/2027 de la Bundesliga se ha hecho oficial, captando la atención de los aficionados al fútbol alemán. La directiva del Borussia Mönchengladbach ha tomado una decisión drástica e inesperada, anunciando que Eugen Polanski ya no ocupará el cargo de entrenador principal.

Esta firme decisión se debe a la dura y humillante derrota por 0-5 sufrida en la última jornada en el campo del Friburgo, así como al desastroso inicio de temporada. Sin haber sumado ni un solo punto, el Gladbach se encuentra anclado en el último puesto de la tabla y sumido en una profunda crisis.

¿Por qué Polanski, quien ascendió desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, no pudo salvar al conjunto? ¿Cómo cambió el desastre ante el Friburgo los planes del club y quién rescatará al Borussia antes del partido contra el Maguncia el 19 de septiembre?

0-5 ante el Friburgo y una sentencia en 24 horas

La paciencia de la directiva del Borussia Mönchengladbach se agotó tras el partido de pesadilla en Friburgo:

Desastre en el campo: El Borussia M. recibió 5 goles sin respuesta en su visita al Friburgo, provocando la furia de los aficionados;

Decisión inmediata: Apenas un día después de la humillante derrota, la directiva del club celebró una reunión de emergencia y rescindió el contrato de Polanski;

Primera víctima de la temporada: El Borussia Mönchengladbach se convirtió en el primer club de la Bundesliga en destituir a su entrenador en la temporada 2026/2027.

Cero puntos y el fondo de la tabla: la magnitud de la crisis

El rendimiento del Gladbach esta temporada ha sido catastrófico:

Sin victorias ni empates: El club ha perdido todos sus partidos desde el inicio de la temporada y permanece con 0 puntos;

Peligro de descenso: El Borussia ocupa actualmente el último lugar de la Bundesliga y se enfrenta al riesgo de descender a la segunda división;

Desorden defensivo y ofensivo: El marcador de 0-5 demostró que no solo el ataque, sino también la defensa y la disciplina táctica del equipo se han desmoronado por completo.

De la academia al banquillo: el fin de la era Eugen Polanski

El camino del técnico de 38 años al frente del equipo fue complejo:

Crecimiento interno: Polanski se ganó un nombre como talento local tras dirigir con éxito a las categorías inferiores del club durante mucho tiempo;

De interino a entrenador principal: Tras trabajar primero como interino, firmó un contrato definitivo en noviembre del año pasado;

Próxima prueba — Maguncia: El Borussia M. disputará su próximo encuentro crucial el 19 de septiembre en casa contra el Maguncia, y se espera que un cuerpo técnico interino prepare al equipo para este choque.

Este cambio precipitado en el Borussia Mönchengladbach demuestra una vez más lo despiadada que es la competencia en el fútbol alemán y que los errores no se perdonan en la máxima categoría.

¿Crees que la destitución inmediata de Eugen Polanski tras el 0-5 fue la decisión correcta o debería haber tenido más tiempo para enderezar el rumbo? ¿Qué entrenador de renombre podría salvar al Borussia del descenso? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis de la actualidad de la Bundesliga con todos tus amigos aficionados al fútbol!