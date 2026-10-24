Un extremo del FC Barcelona explica cómo las redes sociales están arruinando el fútbol

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Un extremo del FC Barcelona explica cómo las redes sociales están arruinando el fútbol

El club catalán « FC Barcelona » y su extremo, la estrella inglesa Anthony Gordon se convirtieron en el centro de atención con reflexiones inesperadas y filosóficas antes de su debut en « El Clásico » contra el Real Madrid.

En una entrevista con el famoso medio español Sport.es el extremo habló abiertamente sobre cómo las redes sociales modernas están desestabilizando la vida humana y envenenando la salud mental de los futbolistas profesionales.

« El mundo está empeorando »: Remordimientos personales y adicción al teléfono

Anthony Gordon explicó con sinceridad el impacto negativo del mundo virtual en la mente humana a través de su propio ejemplo:

  • El punto de inflexión después de 2010: « Estoy convencido de que desde que las redes sociales se popularizaron, alrededor de 2010, el mundo que nos rodea ha ido a peor. La gente presta demasiada atención a cosas triviales que no tienen ninguna importancia;

  • Valores reales: La única realidad que realmente importa es lo que sucede en tu hogar, junto a tu familia y seres queridos;

  • Sentimiento de infelicidad: Admito que a veces pierdo el tiempo haciendo scroll en mi smartphone sin pensar. Pero en el momento en que lo hago, me siento muy culpable, y ese hábito me hace aún más infeliz», afirma el jugador.

« Los jugadores se han vuelto dependientes de la opinión ajena »: ¿Cómo han cambiado las redes el juego?

La estrella inglesa está muy preocupada porque, en el fútbol moderno, el lucimiento individual se antepone al interés del equipo:

  • Valoraciones artificiales: Las redes sociales han cambiado radicalmente la forma en que los jugadores evalúan su propio rendimiento y su utilidad en el campo;

  • La tentación de los elogios en Internet: Muchos jugadores se han vuelto demasiado dependientes de la opinión de desconocidos en Internet;

  • Crisis del juego colectivo: Toda la atención del público se centra únicamente en quienes marcan goles o dan asistencias. Sin embargo, tomar las decisiones colectivas correctas y ayudar a los compañeros siempre debería estar por encima de las estadísticas personales y los elogios virtuales.

Ante el partido decisivo contra los madrileños, las reflexiones francas y profundas de Gordon han iniciado una ola de debates en el mundo del fútbol moderno.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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