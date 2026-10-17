Nueva etapa en la cooperación entre la UFA y la AFC: El líder del fútbol continental visita Taskent

·3·Deportes
Nueva etapa en la cooperación entre la UFA y la AFC: El líder del fútbol continental visita Taskent

El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) Jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa encabezando una delegación de alto nivel, llegó en visita oficial a Uzbekistán. llegó.

Según el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), los miembros de la delegación internacional del 16 al 18 de octubre estarán en la capital, Taskent, para participar en una serie de reuniones y eventos oficiales.

Programa de la visita y objetivos principales

En el marco de la visita del dirigente del fútbol continental, se abordarán varios temas importantes a nivel nacional e internacional:

  • Visita a las infraestructuras: Inspección de los modernos estadios de fútbol, academias y centros de entrenamiento que se están construyendo en el país;

  • Popularización del fútbol: Apoyo a proyectos prometedores destinados a desarrollar el deporte infantil y juvenil, así como el fútbol base;

  • Ampliación de la cooperación internacional: Fortalecimiento de la asociación entre la UFA y la AFC, en Uzbekistán y negociaciones sobre la ampliación de las oportunidades para albergar torneos continentales de gran envergadura.

El prestigio del fútbol uzbeko en el continente sigue creciendo

En los últimos años, los brillantes resultados de las selecciones nacionales y juveniles de Uzbekistán en los escenarios asiático y mundial, así como la exitosa organización de competiciones internacionales de alto nivel, han fortalecido considerablemente la posición del país en el sistema de la AFC. Esta visita del Jeque Salman es una expresión práctica de esta confianza y servirá para llevar el fútbol local a un nuevo nivel.

Jeque Salman bin Ibrahim Al KhalifaConfederación Asiática de FútbolAsociación de Fútbol de UzbekistánTaskentFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La selección de Uzbekistán en la división élite: ¿Cuál es el nuevo mecanismo para clasificar al Mundial 2034?La selección de Uzbekistán en la división élite: ¿Cuál es el nuevo mecanismo para clasificar al Mundial 2034?5 octubre 19:46Revolución en el fútbol asiático: la Liga de Naciones sustituirá a las eliminatorias de la Copa Mundial y la Copa AsiáticaRevolución en el fútbol asiático: la Liga de Naciones sustituirá a las eliminatorias de la Copa Mundial y la Copa Asiática5 octubre 11:51Se inaugura la « FIFA Arena » en Taskent: Infantino visita la escuela n.º 90 y entrega el campoSe inaugura la « FIFA Arena » en Taskent: Infantino visita la escuela n.º 90 y entrega el campo30 septiembre 16:21Presentado el balón oficial de la Copa Asiática 2027: Uzbekistán también jugará con élPresentado el balón oficial de la Copa Asiática 2027: Uzbekistán también jugará con él29 septiembre 20:28Se conoce al entrenador principal de « Paxtakor » en la Liga de Campeones Élite de la AFC: detallesSe conoce al entrenador principal de « Paxtakor » en la Liga de Campeones Élite de la AFC: detalles10 agosto 15:35Cannavaro vuelve a Taskent: ¿qué mensaje envió a los entrenadores?Cannavaro vuelve a Taskent: ¿qué mensaje envió a los entrenadores?31 julio 13:41
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre