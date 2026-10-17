Nueva etapa en la cooperación entre la UFA y la AFC: El líder del fútbol continental visita Taskent

El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) Jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa encabezando una delegación de alto nivel, llegó en visita oficial a Uzbekistán. llegó.

Según el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), los miembros de la delegación internacional del 16 al 18 de octubre estarán en la capital, Taskent, para participar en una serie de reuniones y eventos oficiales.

Programa de la visita y objetivos principales

En el marco de la visita del dirigente del fútbol continental, se abordarán varios temas importantes a nivel nacional e internacional:

Visita a las infraestructuras: Inspección de los modernos estadios de fútbol, academias y centros de entrenamiento que se están construyendo en el país;

Popularización del fútbol: Apoyo a proyectos prometedores destinados a desarrollar el deporte infantil y juvenil, así como el fútbol base;

Ampliación de la cooperación internacional: Fortalecimiento de la asociación entre la UFA y la AFC, en Uzbekistán y negociaciones sobre la ampliación de las oportunidades para albergar torneos continentales de gran envergadura.

El prestigio del fútbol uzbeko en el continente sigue creciendo

En los últimos años, los brillantes resultados de las selecciones nacionales y juveniles de Uzbekistán en los escenarios asiático y mundial, así como la exitosa organización de competiciones internacionales de alto nivel, han fortalecido considerablemente la posición del país en el sistema de la AFC. Esta visita del Jeque Salman es una expresión práctica de esta confianza y servirá para llevar el fútbol local a un nuevo nivel.