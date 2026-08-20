Carles Puyol: el Real Madrid podría ser más fuerte con Mourinho

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Carles Puyol: el Real Madrid podría ser más fuerte con Mourinho

El exdefensor del FC Barcelona, Carles Puyol, afirmó que el Real Madrid podría fortalecerse aún más bajo la dirección de José Mourinho. La leyenda del club catalán valora mucho al técnico portugués y destacó especialmente su profundo conocimiento del fútbol.

Puyol hizo estas declaraciones después de que Mourinho regresara al Real Madrid y comenzara a dirigir al equipo hasta 2029.

Puyol ya conocía bien a Mourinho

Carles Puyol recordó que conoció a Mourinho al principio de su carrera en el FC Barcelona.

« Hablamos de un gran entrenador. Lo conocí en el FC Barcelona cuando pasé del equipo juvenil al primer equipo. Incluso entonces se podía percibir lo profundamente que entendía el fútbol. »

Según Puyol, Mourinho demostró durante el resto de su carrera que es un entrenador de primer nivel.

« Guardiola y Mourinho, Messi y Cristiano »

Puyol también recordó la primera etapa de Mourinho en el Real Madrid. En aquel momento, la rivalidad entre el club madrileño y el FC Barcelona era una de las mayores rivalidades del fútbol mundial.

« En aquella época, dos grandes equipos brillaban sobre el terreno de juego, con la rivalidad entre Guardiola y Mourinho, Messi y Cristiano como telón de fondo. Recuerdo muy bien aquella extraordinaria rivalidad. »

Se espera que la nueva etapa de Mourinho en el Real Madrid vuelva a convertir la rivalidad con el FC Barcelona en el tema central. Antes del inicio de la nueva temporada de LaLiga, los madridistas vuelven a considerar a los catalanes uno de sus principales rivales.

Puyol también confía en el FC Barcelona

Curiosamente, aunque la leyenda del FC Barcelona reconoció que su rival podría fortalecerse, también mostró su confianza en las posibilidades de su propio club.

Según explicó, el FC Barcelona sigue siendo un equipo fuerte y puede lograr buenos resultados en la nueva temporada.

« Sigo creyendo que el FC Barcelona es un equipo fuerte y capaz de completar una temporada fantástica. Con Mourinho, el Real Madrid podría ser aún más poderoso. »

Se espera otra gran rivalidad esta temporada

Cada vez son más las opiniones que apuntan a que el regreso de Mourinho puede aportar nueva energía al Real Madrid. El técnico portugués ya trabajó en el club entre 2010 y 2013, periodo en el que protagonizó una rivalidad muy intensa con el FC Barcelona.

Ahora el entrenador afronta otra misión: convertir de nuevo al Real Madrid en el principal candidato al título de LaLiga.

Indicador

Información

Entrenador

José Mourinho

Club

Real Madrid

Primera etapa de Mourinho

2010–2013

Nuevo contrato

Hasta 2029

Valoración de Puyol

El Real Madrid podría ser aún más fuerte

Se acerca la primera prueba

El Real Madrid disputará su primer partido de LaLiga de la nueva temporada el 22 de agosto contra el Espanyol. Para Mourinho, será una de las primeras pruebas oficiales importantes de su segunda etapa en el Real Madrid.

Las declaraciones de Puyol han aumentado aún más el interés en torno al próximo Clásico: el FC Barcelona confía en sus propias fuerzas, mientras que el Real Madrid vuelve a aspirar a lo más alto con Mourinho.

¿Crees que Mourinho puede hacer que el Real Madrid supere al FC Barcelona ? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al fútbol en Telegram y las redes sociales.

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Shuhrat Razzakov
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