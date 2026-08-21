Manchester City quiere fichar al extremo de Palmeiras Allan Elias

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Manchester City quiere fichar al extremo de Palmeiras Allan Elias

Los grandes clubes ingleses han comenzado a moverse activamente en el mercado de fichajes de verano con el objetivo de renovar profundamente sus plantillas y reforzar la línea ofensiva. Según informó The Athletic, Manchester City ha señalado como principal objetivo a Allan Elias, el talentoso extremo brasileño de Palmeiras. Este fichaje sería un paso importante para cubrir las bajas de los líderes que podrían abandonar el club y afrontar los cambios en la plantilla. Sobre ello, Goal.com informa .

Mientras el Tottenham negocia activamente el fichaje de Savinho, la directiva del Manchester City busca un sustituto de garantías. El futbolista brasileño de 22 años ha despertado el interés de los ojeadores de los principales clubes europeos, y sus cualidades técnicas y serenidad sobre el terreno de juego impresionan a los especialistas. Sin embargo, el club inglés afrontará serias dificultades, ya que la directiva de Palmeiras insiste en que no tiene intención de vender a su figura este verano.

El precio del fichaje y los cambios en el club

Según fuentes del club brasileño, cualquier equipo interesado deberá pagar íntegramente la cláusula de rescisión de 100 millones de euros estipulada en el contrato de Allan Elias para hacerse con sus servicios. El joven talento, que debutó con el primer equipo de Palmeiras en 2025, ha disputado desde entonces 48 partidos en la Serie A, con 6 goles y 5 asistencias. Esta temporada también ha marcado 6 goles en todas las competiciones, contribuyendo de forma notable al éxito de su equipo en la lucha por el título.

Manchester City está viviendo este verano una de las renovaciones de plantilla más importantes de su historia. Varios futbolistas que tuvieron una influencia decisiva en el núcleo del equipo han emprendido nuevos caminos: Rodri se marchó al Barcelona, mientras que Bernardo Silva fichó por el Real Madrid. La salida de Tijjani Reijnders del Manchester City también plantea un reto importante para el entrenador Enzo Maresca, obligado a reconstruir la nueva plantilla.

Otros movimientos en el club

Los cambios en la plantilla del Manchester City no se limitan a las salidas, ya que el club también continúa activo en el mercado de fichajes. Newcastle United negocia la incorporación del centrocampista Nico González, mientras que el Tottenham trabaja, además de en Savinho, en el fichaje del delantero Omar Marmoush. Según Goal.com, los últimos días del mercado de verano podrían estar repletos de traspasos de gran impacto.

En cuanto a Allan Elias, pese a sus destacadas actuaciones con el club, todavía no ha debutado oficialmente con la selección de Brasil. Aun así, su potencial futbolístico y sus perspectivas de futuro lo convierten en un objetivo atractivo para los clubes más prestigiosos de Europa. Aunque el fichaje será complicado para el Manchester City, el club inglés está dispuesto a hacer todo lo posible para hacerse con el jugador.

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