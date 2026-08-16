El PSG ficha al extremo del Ajax Mika Godts por 55 millones de euros

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El PSG ficha al extremo del Ajax Mika Godts por 55 millones de euros

El Paris Saint-Germain continúa con su intensa actividad en el mercado de fichajes de verano y confirmó oficialmente el fichaje del talentoso extremo belga Mika Godts, procedente del Ajax de Ámsterdam. Según Goal.com, el club parisino aceptó pagar 55 millones de euros, incluidos los bonus, aproximadamente 47 millones de libras esterlinas. La información, según Goal.com fue publicada.

Tras una brillante temporada en la Eredivisie, el joven atacante se trasladó al Parque de los Príncipes y firmó un contrato de cinco años con el club francés. En una entrevista concedida al sitio web oficial del club, Mika Godts afirmó sentirse orgulloso de unirse a uno de los mejores equipos del mundo y aseguró que responderá a las expectativas de la directiva y al enfoque del entrenador Luis Enrique.

Una brillante temporada en los Países Bajos y registros históricos

La pasada temporada, Mika Godts se convirtió en uno de los extremos más productivos de la liga neerlandesa. Marcó 17 goles y dio 15 asistencias en la Eredivisie. Gracias a estos registros, se convirtió en uno de los tres futbolistas en la historia del Ajax que han registrado más de 15 goles y asistencias en una misma temporada desde la campaña 2010-11.

Según el director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, el club quería retener al futbolista, pero reconoció que no pudo hacer frente al interés de grandes equipos como el PSG. Cruyff destacó especialmente sus cualidades únicas y su importante contribución al equipo.

Cambios en el ataque y futuro de Bradley Barcola

Poco antes de cerrar este fichaje, el gigante francés también incorporó al delantero del Barcelona Ferran Torres por unos 50 millones de euros. La llegada del exextremo del Mónaco Maghnes Akliouche también reforzó el ataque, aumentando aún más la competencia bajo las órdenes de Luis Enrique.

El futuro de Bradley Barcola está en duda, ya que la llegada de nuevos jugadores amenaza su puesto en el once titular. Según los informes, el internacional francés estaría dispuesto a estudiar un posible traspaso al Liverpool este verano, y su salida de París se considera cada vez más probable.

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