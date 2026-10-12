No es casualidad que los grandes de Europa tengan la mirada puesta en Manchester Cityy sus líderes. La posibilidad de que el club sea declarado culpable de irregularidades financieras y enfrente el peor escenario —la expulsión de la Premier League o una deducción masiva de puntos que impida jugar la Champions League— tiene en vilo al mundo del fútbol.

Ante sanciones tan drásticas, es evidente que las estrellas mundiales no querrán jugar en divisiones inferiores. Si el equipo corre la misma suerte que la Juventus en 2006, ¿quién abandonará el Etihad y quién asumirá la responsabilidad de reconstruir el club?

Lección de historia: la diferencia entre la Juventus de 2006 y el City

En 2006, tras el escándalo del Calciopoli, la Juventus fue descendida a la Serie B y despojada de sus títulos. Leyendas leales como Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon y Pavel Nedved se quedaron para devolver al club a la cima. Por supuesto, figuras como Zlatan Ibrahimović (Inter) y Fabio Cannavaro (Real) abandonaron el equipo.

Sin embargo, Manchester Cityes un proyecto que alcanzó el estatus de élite hace relativamente poco. La plantilla cuenta con pocos canteranos leales del nivel de Del Piero, y casi no hay estrellas de renombre dispuestas a jugar en una categoría inferior.

¿Quién se irá? Haaland, Foden y los nuevos fichajes

Si las sanciones entran en vigor, comenzará una verdadera caza de jugadores en el mercado europeo:

Erling Haaland: La salida del delantero noruego en 2027 es lo más comentado. Además del Real Madrid y el Barcelona, el Arsenal también muestra interés. Si el club es excluido de la Champions, Haaland no se quedará en la Premier League.

Phil Foden y Rico Lewis: Aunque Foden es canterano, el Bayern Múnich está trabajando seriamente para ficharlo. En un futuro incierto, es poco probable que Foden permanezca en el Championship.

Enzo Fernández: Tras llegar el verano pasado por el factor Maresca, el Real Madrid ya espera una oportunidad favorable para hacerse con la estrella argentina.

Jóvenes talentos: Para talentos como Jérémy Doku, Rayan Cherki y Ayoub Bouaddi, es natural que pronto aparezcan pretendientes.

El nuevo héroe: ¿Por qué Abdukodir Khusanov debería quedarse?

Si las grandes estrellas se marchan, el club se centrará en la academia y en jugadores con carácter guerrero dispuestos a quedarse en los momentos difíciles. Los expertos señalan al defensa de la selección de Uzbekistán, Abdukodir Khusanovcomo el candidato principal:

Confianza a largo plazo: El defensa central de 22 años firmó un contrato de larga duración este verano y está a punto de alcanzar su máximo nivel.

Carácter luchador: Destaca por su intransigencia y trabajo duro en el campo. Quedarse en un momento crítico para liderar la reconstrucción podría ser el punto de inflexión en su carrera.

Amor de la afición y estatus histórico: Los jugadores que no huyen en los momentos difíciles y devuelven al equipo a la cima quedan escritos con letras de oro en la historia de cualquier club.

Si dentro de unos años se forma un nuevo Manchester City sin los miles de millones, Abdukodir Khusanov merece plenamente entrar en la historia como el símbolo y pilar defensivo de esta nueva era.