Caída espectacular en la Premier League: el Manchester City revive una oscura tradición de 1904

Uno de los principales aspirantes al título de la Premier League, el « Manchester City », atraviesa una crisis profunda. En la última jornada, los pupilos de Enzo Maresca cayeron derrotados por 1-3 en el campo del Nottingham Forest.

Esta derrota supone el tercer tropiezo consecutivo de los mancunianos en la competición. Anteriormente, el club había perdido fuera de casa contra el Aston Villa (1-2) y luego ante el Brighton (0-1). Estos 9 puntos perdidos de forma consecutiva marcan una de las estadísticas más inesperadas en la historia del club.

Informe de Squawka: Se repite la oscura tradición de 1904/1905

Según el prestigioso portal de estadísticas Squawka , los «Citizens» se han convertido en el segundo equipo en la historia de la máxima categoría inglesa en registrar un antirecord sin precedentes:

Inicio fulgurante y caída estrepitosa: Comenzar la temporada con 7 victorias seguidas y perder los siguientes 3 partidos consecutivos no se había visto en el campeonato inglés desde hace 121 años;

121 años de historia: Un inicio tan prometedor seguido de tal caída fue registrado por primera vez en la temporada 1904/1905 por el Sheffield Wednesday. Más de un siglo después, el City ha igualado este triste registro.

Los tres golpes consecutivos del City:

« Aston Villa » — « Manchester City » 2-1 — el primer tropiezo inesperado en la carrera por el título; « Manchester City » — « Brighton » 0-1 — impotencia ofensiva y errores en el medio campo; « Nottingham Forest » — « Manchester City » 3-1 — crisis en la línea defensiva y 3ª derrota consecutiva.

Un panorama preocupante en la tabla

Tras perder puntos en tres jornadas consecutivas, los mancunianos han permitido que el líder se escape en la lucha por el título: