Caída espectacular en la Premier League: el Manchester City revive una oscura tradición de 1904

·160·Deportes
Caída espectacular en la Premier League: el Manchester City revive una oscura tradición de 1904

Uno de los principales aspirantes al título de la Premier League, el « Manchester City », atraviesa una crisis profunda. En la última jornada, los pupilos de Enzo Maresca cayeron derrotados por 1-3 en el campo del Nottingham Forest.

Esta derrota supone el tercer tropiezo consecutivo de los mancunianos en la competición. Anteriormente, el club había perdido fuera de casa contra el Aston Villa (1-2) y luego ante el Brighton (0-1). Estos 9 puntos perdidos de forma consecutiva marcan una de las estadísticas más inesperadas en la historia del club.

Informe de Squawka: Se repite la oscura tradición de 1904/1905

Según el prestigioso portal de estadísticas Squawka , los «Citizens» se han convertido en el segundo equipo en la historia de la máxima categoría inglesa en registrar un antirecord sin precedentes:

  • Inicio fulgurante y caída estrepitosa: Comenzar la temporada con 7 victorias seguidas y perder los siguientes 3 partidos consecutivos no se había visto en el campeonato inglés desde hace 121 años;

  • 121 años de historia: Un inicio tan prometedor seguido de tal caída fue registrado por primera vez en la temporada 1904/1905 por el Sheffield Wednesday. Más de un siglo después, el City ha igualado este triste registro.

Los tres golpes consecutivos del City:

  1. « Aston Villa » — « Manchester City » 2-1 — el primer tropiezo inesperado en la carrera por el título;

  2. « Manchester City » — « Brighton » 0-1 — impotencia ofensiva y errores en el medio campo;

  3. « Nottingham Forest » — « Manchester City » 3-1 — crisis en la línea defensiva y 3ª derrota consecutiva.

Un panorama preocupante en la tabla

Tras perder puntos en tres jornadas consecutivas, los mancunianos han permitido que el líder se escape en la lucha por el título:

  • 6 puntos de diferencia con el « Arsenal »: Tras 10 jornadas, el Manchester City mantiene 21 puntos y ocupa la 2ª posición;

  • La clara superioridad de los londinenses: El Arsenal de Londres, que ha consolidado su liderato, suma 27 puntos y ha ampliado la ventaja sobre los «Citizens» a 6 puntos.

Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Respuesta del superordenador»: ¡anunciado el futuro campeón de la Premier League, Tottenham se desploma!«Respuesta del superordenador»: ¡anunciado el futuro campeón de la Premier League, Tottenham se desploma!21 septiembre 07:12Manchester City declarado culpable de delitos financieros: ¿Le quitarán 25 puntos cada año?Manchester City declarado culpable de delitos financieros: ¿Le quitarán 25 puntos cada año?29 septiembre 20:57Se conoce al mejor entrenador de agosto en la Premier League: ¡primer premio para el técnico del Hull City!Se conoce al mejor entrenador de agosto en la Premier League: ¡primer premio para el técnico del Hull City!12 septiembre 06:16Sensación en la Premier League: el Brighton humilla al Arsenal con un marcador escandalosoSensación en la Premier League: el Brighton humilla al Arsenal con un marcador escandaloso19 septiembre 21:13Husanov falla su penalti: el City cae ante el Inter en Hong KongHusanov falla su penalti: el City cae ante el Inter en Hong Kong1 agosto 19:52Cierre del mercado de fichajes en la Premier League: los traspasos más sonados del verano 2026Cierre del mercado de fichajes en la Premier League: los traspasos más sonados del verano 20262 septiembre 18:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester