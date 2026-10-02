«Con Husanov, no hay gol para el rival»: el Manchester City impresionado por el defensa uzbeko

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«Con Husanov, no hay gol para el rival»: el Manchester City impresionado por el defensa uzbeko

¡El gigante europeo «Manchester City» analizó en detalle el rendimiento de sus estrellas durante la fecha FIFA! Una de las figuras centrales que captó la atención del club fue el talentoso defensa central uzbeko Abdukodir Husanov. En el partido en Taskent contra Siria (4-1), los expertos del club inglés quedaron impresionados por el hecho de que el rival no pudo acercarse a la portería mientras nuestro legionario estaba en el campo. Mientras tanto, el máximo goleador del equipo, Erling Haaland, sufrió una derrota inesperada con Noruega. Entonces, ¿cómo evaluaron los «Citizens» el desempeño de sus estrellas en sus selecciones?

Cuando Husanov está en el campo, ¡la portería está cerrada!

«Manchester City» destacó la actuación impecable de Abdukodir Husanov con la selección de Uzbekistán:

  • 85 minutos de control absoluto: Husanov fue titular y neutralizó cada ataque rival durante 85 minutos;

  • El defensa uzbeko sale — Siria marca: Mientras Abdukodir estuvo en el campo, la selección de Siria no pudo abrir el marcador; el único gol de consolación de los visitantes llegó justo después de que Husanov fuera sustituido;

  • Una victoria convincente: La brillante victoria por 4-1 de nuestra selección fue muy elogiada en el sitio web del club.

Clase magistral defensiva de Dias, mientras Haaland tropieza en una batalla intensa

« El jueves por la noche, Rúben Dias jugó los 90 minutos completos con Portugal, despejando 7 balones de la zona de peligro y sentando las bases para la victoria de su equipo por 4-2 sobre Dinamarca. Sin embargo, la Noruega de Erling Haaland, con 10 hombres, perdió 1-2 ante Gales ».

Si bien esta derrota es un duro golpe para Haaland y Noruega, el Portugal de Dias lidera en solitario el Grupo 4 de la Liga de Naciones de la UEFA con 9 puntos.

«Manchester City» : Rendimiento de las estrellas en sus selecciones

Jugador

Selección

Partido y resultado

Acción principal en el campo

Abdukodir Husanov

Uzbekistán

Uzbekistán 4-1 Siria

Jugó 85 minutos; la portería se mantuvo imbatida mientras estuvo en el campo

Rúben Dias

Portugal

Dinamarca 2-4 Portugal

Jugó 90 minutos; despejó 7 balones de la zona de peligro

Erling Haaland

Noruega

Gales 2-1 Noruega

Jugó 90 minutos, pero su equipo perdió con 10 hombres

¡Ahora, el domingo por la noche en Oporto, dos gigantes del «Manchester City» — Rúben Dias y Erling Haaland — se enfrentarán!

¿Crees que el reconocimiento del sitio web del Manchester City al juego de Abdukodir Husanov influirá en que Pep Guardiola le dé un lugar en el once inicial en los próximos partidos de la Premier League? ¿Quién ganará en el duelo Dias-Haaland del domingo?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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