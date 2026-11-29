En Taskent, la World Boxing— Copa del Mundo 2026 ha entrado en su fase decisiva. Las semifinales contarán con dos derbis intensos entre las selecciones de Uzbekistán y Kazajistán.

Enfrentamientos uzbeko-kazajos en semifinales

Tras el sorteo y los resultados iniciales, los púgiles de ambos países se enfrentarán por un puesto en la final en las siguientes categorías:

Categoría -80 kg: El uzbeko Javohir Ummataliyev se enfrentará al kazajo Oner Seylxan . Mientras que para Ummataliyev es su primer combate en el torneo, Seylxan llega a semifinales tras vencer al kirguís Almaz Orozbekov en cuartos de final.

Categoría -85 kg: Nuestro compatriota Norbek Abdullayev (quien venció al ruso Idar Zanilov 3:2 en cuartos de final) se medirá ante el kazajo Sultanbek Aybaruli , quien comienza directamente en semifinales.

Resultados de la primera jornada para el equipo de Kazajistán

En la primera jornada en los rings de Taskent, los representantes de la delegación kazaja disputaron cinco combates, registrando dos victorias y tres derrotas: