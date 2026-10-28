Cuatro medallas de oro y dos de plata en el Campeonato Mundial Juvenil

El Campeonato Mundial de boxeo juvenil en Budva, Montenegro, ha llegado a su fin. Los representantes de la selección nacional de Uzbekistán demostraron gran determinación, un verdadero espíritu de campeón y una alta maestría técnica en las finales, logrando 4 medallas de oro y 2 de plata.

En particular, el «clásico de Asia Central» en la categoría de peso superpesado y los intensos duelos femeninos fueron los momentos más destacados del torneo. Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, nuestros jóvenes boxeadores han demostrado una vez más que la escuela de boxeo del país es líder en la escena mundial.

Golpes de oro: Los nuevos campeones mundiales

Nuestros compatriotas que superaron a sus rivales en la fase final y subieron a lo más alto del podio:

Suhrob Rahmatullayev (-75 kg): En un combate muy intenso contra el iraní Mohammad Saleh Mesbahi, mostró su destreza y se convirtió en campeón mundial por decisión de los jueces 3:2;

Asadbek Sultanboyev (-90 kg): Dominó el ring durante los tres asaltos contra el ucraniano Vladislav Naumenko, logrando una victoria unánime por 5:0 y llevándose la medalla de oro;

Nazokat Mardonova (-51 kg): Ofreció una verdadera «clase magistral» de contragolpe ante la estadounidense Ruby Lopez, ganando merecidamente por 4:1 y obteniendo el título mundial;

Islom Salixov (+90 kg): Contra el kazajo Vladislav Samojonov, en el «derbi de Asia Central», mostró una gran fuerza de voluntad; aunque el rival dominó el primer asalto, Islom tomó la iniciativa en el segundo y tercero, ganando 4:1 y coronándose campeón mundial.

Finales reñidas y medallas de plata

Nuestros atletas que lucharon hasta el final en los combates decisivos y sumaron medallas de plata al equipo:

Maftuna Yangiyeva (-70 kg): Luchó intensamente contra la estadounidense Marley McNelly, pero finalmente perdió 1:4, convirtiéndose en subcampeona mundial;

Sardorbek Bahromxo‘jayev (-85 kg): En un duro enfrentamiento contra el ruso Kirill Korshakov, cayó 0:5 y terminó la competición con una honrosa medalla de plata.

Este gran resultado de nuestros jóvenes boxeadores en Budva demuestra una vez más que el futuro de nuestro boxeo nacional está en buenas manos.