La impactante declaración de Tsarukyan: ¿Ilia Topuria evita pelear contra Usman?

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La impactante declaración de Tsarukyan: ¿Ilia Topuria evita pelear contra Usman?

El famoso luchador de MMA Arman Tsarukyan recientemente Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov compartió sus opiniones sobre el conflicto ocurrido entre sus equipos y sus consecuencias. Según él, a pesar de las detenciones y problemas legales, Usman continuará su carrera en la liga UFC.

Leyes de Abu Dabi y riesgo de deportación

En opinión de Tsarukyan, las estrictas leyes de Abu Dabi podrían afectar gravemente a los participantes del incidente. Destacó que incluso Merab Dvalishvili podría verse afectado por esta situación.

«Parece que habrá consecuencias legales para los participantes de la pelea. En mi opinión, como mínimo, deportarán a todos. A Merab también. Porque según las reglas de Abu Dabi, si alguien te golpea, no tienes derecho a empezar una pelea. Espero que liberen a todos» — dijo Tsarukyan.

Predicciones y opiniones

Detalles

Autor de la declaración

Arman Tsarukyan (luchador de MMA)

Tema principal

El paso de Usman Nurmagomedov a la UFC y el conflicto en Abu Dabi

Situación legal

Riesgo de deportación según las leyes vigentes

Posible combate

Confrontación entre Usman Nurmagomedov e Ilia Topuria

El futuro de Usman Nurmagomedov en la UFC e Ilia Topuria

Arman Tsarukyan enfatizó que la dirección de la UFC valora a luchadores tan talentosos y populares, por lo que Usman eventualmente llegará a la mayor promoción. También abordó el tema de un posible combate contra Ilia Topuria.

«Por supuesto, la UFC necesita a Usman. Al contrario, a la UFC le encantan este tipo de chicos. Por ejemplo, si se organizara una pelea entre Usman e Ilia ahora, sería increíble. Pero no creo que Ilia pelee nunca contra Usman. Será precavido, especialmente después de su última pelea, no se enfrentará a él. En mi opinión, Ilia elegirá un oponente más asequible, peleará, comprobará su forma y solo entonces subirá al octágono con Usman» — añadió el atleta.

Estas declaraciones están generando un amplio debate entre aficionados y expertos.

¿Crees que Ilia Topuria realmente evita pelear contra Usman Nurmagomedov? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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