La impactante declaración de Tsarukyan: ¿Ilia Topuria evita pelear contra Usman?

En opinión de Tsarukyan, las estrictas leyes de Abu Dabi podrían afectar gravemente a los participantes del incidente. Destacó que incluso Merab Dvalishvili podría verse afectado por esta situación.

El famoso luchador de MMA Arman Tsarukyan recientemente Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov compartió sus opiniones sobre el conflicto ocurrido entre sus equipos y sus consecuencias. Según él, a pesar de las detenciones y problemas legales, Usman continuará su carrera en la liga UFC.

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«Parece que habrá consecuencias legales para los participantes de la pelea. En mi opinión, como mínimo, deportarán a todos. A Merab también. Porque según las reglas de Abu Dabi, si alguien te golpea, no tienes derecho a empezar una pelea. Espero que liberen a todos» — dijo Tsarukyan.

Predicciones y opiniones Detalles Autor de la declaración Arman Tsarukyan (luchador de MMA) Tema principal El paso de Usman Nurmagomedov a la UFC y el conflicto en Abu Dabi Situación legal Riesgo de deportación según las leyes vigentes Posible combate Confrontación entre Usman Nurmagomedov e Ilia Topuria

El futuro de Usman Nurmagomedov en la UFC e Ilia Topuria

Arman Tsarukyan enfatizó que la dirección de la UFC valora a luchadores tan talentosos y populares, por lo que Usman eventualmente llegará a la mayor promoción. También abordó el tema de un posible combate contra Ilia Topuria.

«Por supuesto, la UFC necesita a Usman. Al contrario, a la UFC le encantan este tipo de chicos. Por ejemplo, si se organizara una pelea entre Usman e Ilia ahora, sería increíble. Pero no creo que Ilia pelee nunca contra Usman. Será precavido, especialmente después de su última pelea, no se enfrentará a él. En mi opinión, Ilia elegirá un oponente más asequible, peleará, comprobará su forma y solo entonces subirá al octágono con Usman» — añadió el atleta.

Estas declaraciones están generando un amplio debate entre aficionados y expertos.

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