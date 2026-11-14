Dana White reacciona al altercado entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili

El jefe de la UFC, Dana White, considera que Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov no son los únicos responsables de la pelea ocurrida a su alrededor, señalando también a los organizadores del torneo. Según él, los responsables del evento deberían haber anticipado tales conflictos potenciales.

Torneos RAF y problemas de seguridad

Según la información difundida por la cuenta FREAK.MMA en la red social X, Dana White criticó la recurrencia de estos desórdenes.

« Dondequiera que va el equipo de Khabib, generalmente estallan peleas. Es lo mismo con Khamzat y los otros chicos. En los torneos RAF, casi en cada evento, alguien termina peleando » — declaró el presidente de la UFC.

White subrayó que los representantes del torneo deberían haber aprendido a prevenir estos incidentes desagradables, dado que ya habían ocurrido varios eventos similares en el pasado.