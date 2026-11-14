Dana White reacciona al altercado entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili
El jefe de la UFC, Dana White, considera que Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov no son los únicos responsables de la pelea ocurrida a su alrededor, señalando también a los organizadores del torneo. Según él, los responsables del evento deberían haber anticipado tales conflictos potenciales.
Torneos RAF y problemas de seguridad
Según la información difundida por la cuenta FREAK.MMA en la red social X, Dana White criticó la recurrencia de estos desórdenes.
« Dondequiera que va el equipo de Khabib, generalmente estallan peleas. Es lo mismo con Khamzat y los otros chicos. En los torneos RAF, casi en cada evento, alguien termina peleando » — declaró el presidente de la UFC.
White subrayó que los representantes del torneo deberían haber aprendido a prevenir estos incidentes desagradables, dado que ya habían ocurrido varios eventos similares en el pasado.
Detalles del conflicto
Información
Participantes principales
Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov
Persona que criticó
El jefe de la UFC, Dana White
Acusación principal
La incapacidad de los organizadores del torneo RAF para garantizar la seguridad
Criterio de evaluación
Estos conflictos dañan la imagen del deporte
« Esto nunca trae nada bueno »
Aunque muchos piensan que tales conflictos pueden generar publicidad e interés para una liga o torneo, Dana White rechazó rotundamente esta idea. Según él, estas peleas y desacuerdos fuera del deporte nunca conducen a buenos resultados y no benefician a nadie.
Esta situación ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la seguridad en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) y el control del comportamiento de los atletas en eventos públicos.
En su opinión, ¿qué medidas deberían tomar los organizadores de torneos para prevenir tales conflictos? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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