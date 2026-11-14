Merab Dvalishvili liberado tras su detención y hace su primera declaración

Ex campeón de la UFC Merab Dvalishvili ha sido puesto en libertad oficialmente tras ser detenido debido a un altercado con Usman Nurmagomedov y sus compañeros de equipo. Tras el incidente, el atleta se dirigió al público a través de sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

Detalles de la detención y liberación

Cabe recordar que anteriormente se informó que se produjo un altercado inesperado entre atletas en Abu Dabi, lo que resultó en la detención de Merab Dvalishvili por parte de las autoridades. Sin embargo, poco después, el ex campeón anunció que había sido liberado y que se encontraba bien.

Dvalishvili escribió lo siguiente en su cuenta de X (antes Twitter):