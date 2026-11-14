Merab Dvalishvili liberado tras su detención y hace su primera declaración
Ex campeón de la UFC Merab Dvalishvili ha sido puesto en libertad oficialmente tras ser detenido debido a un altercado con Usman Nurmagomedov y sus compañeros de equipo. Tras el incidente, el atleta se dirigió al público a través de sus redes sociales para dar su versión de los hechos.
Detalles de la detención y liberación
Cabe recordar que anteriormente se informó que se produjo un altercado inesperado entre atletas en Abu Dabi, lo que resultó en la detención de Merab Dvalishvili por parte de las autoridades. Sin embargo, poco después, el ex campeón anunció que había sido liberado y que se encontraba bien.
Dvalishvili escribió lo siguiente en su cuenta de X (antes Twitter):
« Quiero informar a todos que ya estoy en libertad. Estoy bien, sano y listo para continuar con mi carrera. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron a resolver este asunto en Abu Dabi ». Me encanta venir a Abu Dabi y estoy feliz por la cálida bienvenida que recibo aquí ».
Parámetros del incidente
Detalles
Participantes
Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov y sus compañeros de equipo
Lugar del incidente
Abu Dabi
Estado actual
Dvalishvili está en libertad, con buena salud y continúa su carrera
Situación legal
El atleta no ha presentado cargos contra nadie
Destino de los otros participantes y posición de Dvalishvili
El ex campeón también expresó su esperanza de que las otras personas involucradas en el conflicto sean liberadas pronto. Destacó especialmente que no tiene ninguna queja contra nadie:
« Realmente espero que los liberen a todos; no presenté cargos contra nadie. Les deseo paz y lo mejor a todos. Gracias a todos por su cariño y apoyo ».
Hasta el momento, las autoridades oficiales no han proporcionado información adicional sobre las causas de este conflicto. Sin embargo, la declaración de Dvalishvili indica que la situación se está resolviendo de manera pacífica.
En su opinión, ¿cuáles son las causas principales de estos desacuerdos y conflictos entre atletas famosos? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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