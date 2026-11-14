Diyora Keldiyorova gana la medalla de bronce en el Grand Prix de Zagreb
Miembro de la selección nacional de judo de Uzbekistán, campeona olímpica de París 2024, Diyora Keldiyorova ha registrado un nuevo resultado de alto nivel en el prestigioso Grand Prix de Zagreb que se celebra en Croacia.
Combates intensos y camino a las semifinales
En este prestigioso torneo, en la categoría de -52 kg, nuestra talentosa atleta, que defiende los colores de nuestro país, demostró una excelente preparación y una gran fuerza de voluntad durante toda la competición. Superó a sus rivales en las primeras rondas y alcanzó con éxito las semifinales.
Sin embargo, en un combate reñido y disputado por un lugar en la final, perdió ante su oponente húngara.
Etapas de la competición
Resultados y detalles
Categoría de peso
-52 kg (femenino)
Nombre de la competición
Grand Prix de Zagreb (Croacia)
Resultado principal
Medalla de bronce (tercer lugar)
Combate decisivo
Victoria sobre la representante francesa
Victoria contundente sobre la rival francesa
A pesar de perder la oportunidad de luchar por la medalla de oro, Diyora Keldiyorova no perdió el ánimo. En el combate decisivo por la medalla de bronce, se enfrentó a una representante francesa en el tatami. Durante un combate muy intenso, la campeona olímpica demostró su destreza, derrotó a su oponente y obtuvo el tercer lugar del torneo.
De esta manera, Diyora Keldiyorova cierra el Grand Prix de Zagreb en Croacia con una honorable medalla de bronce, sumando otra presea valiosa al medallero de la delegación deportiva de Uzbekistán.
En su opinión, ¿cuáles son las posibilidades de Diyora Keldiyorova en las próximas competiciones internacionales y qué otras metas puede alcanzar? ¡Deje su opinión en los comentarios!
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…