Diyora Keldiyorova gana la medalla de bronce en el Grand Prix de Zagreb

Miembro de la selección nacional de judo de Uzbekistán, campeona olímpica de París 2024, Diyora Keldiyorova ha registrado un nuevo resultado de alto nivel en el prestigioso Grand Prix de Zagreb que se celebra en Croacia.

Combates intensos y camino a las semifinales

En este prestigioso torneo, en la categoría de -52 kg, nuestra talentosa atleta, que defiende los colores de nuestro país, demostró una excelente preparación y una gran fuerza de voluntad durante toda la competición. Superó a sus rivales en las primeras rondas y alcanzó con éxito las semifinales.

Sin embargo, en un combate reñido y disputado por un lugar en la final, perdió ante su oponente húngara.