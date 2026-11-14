¿Dónde está detenido Usman Nurmagomedov? ¿Qué le espera en la prisión de Al-Wathba?

Ante los informes de que el famoso luchador ruso de MMA Usman Nurmagomedov podría cumplir una pena de seis meses de prisión en Abu Dabi, se han revelado las condiciones probables de su reclusión. Así lo informó el canal MMA Uncensored.

Condiciones en la prisión de Al-Wathba

Según la fuente, si el atleta es condenado, podría ser en Abu Dabi en la mayor institución penitenciaria — la prisión de Al-Wathba (Al Wathba Central Prison). Las condiciones de reclusión allí se describen de la siguiente manera:

Celdas comunes: Los reclusos se alojan en celdas comunes con capacidad de 4 a 30 personas. Los baños y duchas son de uso compartido.

Alimentación: Los reclusos reciben tres comidas al día.

Restricciones estrictas: El uso de teléfonos personales e Internet está estrictamente prohibido en la institución. Asimismo, las comunicaciones telefónicas son muy limitadas y el tiempo de paseo al aire libre puede reducirse.

Condiciones de descanso: No obstante, la prisión cuenta con televisores y algunas comodidades básicas para pasar el tiempo libre.

Parámetros de la prisión Detalles Nombre de la institución Prisión de Al-Wathba (Al Wathba Central Prison) Ubicación A 40–50 km al sureste del centro de Abu Dabi Estatus Principal y mayor centro penitenciario del emirato de Abu Dabi Forma de reclusión Celdas comunes de 4 a 30 personas, régimen estricto

Ubicación de la institución

La prisión de Al-Wathba es el centro penitenciario más grande y principal del emirato de Abu Dabi. Se encuentra en la zona de Al-Wathba, a unos 40–50 kilómetros al sureste del centro de la capital. Por ahora, el destino del atleta y las decisiones legales oficiales siguen siendo el centro de atención.

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