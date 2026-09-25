Justin Gaethje podría poner fin a su carrera: «Aún no he tomado una decisión»

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Justin Gaethje podría poner fin a su carrera: «Aún no he tomado una decisión»

El campeón de peso ligero de la UFC, Justin Gaethje, afirmó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la continuación de su carrera. El luchador de 37 años destacó que, para él, el tema principal ya no es el dinero, sino su salud.

«No creo que me quede nada por demostrar. Tengo 37 años y llevo peleando desde 2008. Aún no he tomado una decisión», dijo Gaethje.

Señaló que actualmente tiene lesiones que requieren tratamiento. Al mismo tiempo, el luchador destacó que su última participación en el octágono fue una de las mejores actuaciones de su carrera.

«Nunca se ha tratado de dinero. Se trata de la salud. Al mismo tiempo, entiendo que en mi última pelea demostré una de mis mejores actuaciones. Estoy en una encrucijada», declaró el campeón.

Como posible próximo rival de Gaethje se menciona a Arman Tsarukyan . Sin embargo, el campeón aún no ha tomado una decisión sobre este combate.

Gaethje disputó su última pelea en junio de 2026, en el evento de la UFC en la Casa Blanca, donde derrotó a Ilia Topuria por nocaut técnico y se hizo con el cinturón de campeón.

Justin GaethjeArman TsarukyanUFCIlia TopuriaMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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