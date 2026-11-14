Nina Drama hace una declaración contundente sobre el conflicto entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili

La famosa influencer de la UFC, Nina Drama, reaccionó al conflicto ocurrido entre el ex campeón Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov . Condenó enérgicamente el incidente y subrayó que se deben tomar las medidas más estrictas contra los responsables.

«Fue un ataque premeditado»

Según Nina Drama, Merab Dvalishvili es como un hermano para ella. Por eso, no ocultó su repulsión al ver el video del incidente.

«Merab Dvalishvili es como un hermano para mí. Cuando vi el video del ataque contra él, realmente me dio náuseas. Estos cobardes deben responder por sus actos. Fue un ataque premeditado, incluso tenían sus teléfonos preparados de antemano para grabar», dijo ella.

Aspectos de la reacción y la declaración Detalles Autora de la declaración La influencer de la UFC Nina Drama Idea principal Condena firme del ataque a Merab Dvalishvili Exigencia principal Prohibición de por vida de los torneos de la UFC para Usman Nurmagomedov y sus amigos Ejemplo citado Las restricciones aplicadas anteriormente a Dillon Danis

Llamado a la dirección de la UFC y demanda de prohibición vitalicia

La influencer también afirmó que la organización no debería ser hipócrita ante tales incidentes. Recordó el viejo caso relacionado con Dillon Danis: