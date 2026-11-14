Nina Drama hace una declaración contundente sobre el conflicto entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili
La famosa influencer de la UFC, Nina Drama, reaccionó al conflicto ocurrido entre el ex campeón Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov . Condenó enérgicamente el incidente y subrayó que se deben tomar las medidas más estrictas contra los responsables.
«Fue un ataque premeditado»
Según Nina Drama, Merab Dvalishvili es como un hermano para ella. Por eso, no ocultó su repulsión al ver el video del incidente.
«Merab Dvalishvili es como un hermano para mí. Cuando vi el video del ataque contra él, realmente me dio náuseas. Estos cobardes deben responder por sus actos. Fue un ataque premeditado, incluso tenían sus teléfonos preparados de antemano para grabar», dijo ella.
Aspectos de la reacción y la declaración
Detalles
Autora de la declaración
La influencer de la UFC Nina Drama
Idea principal
Condena firme del ataque a Merab Dvalishvili
Exigencia principal
Prohibición de por vida de los torneos de la UFC para Usman Nurmagomedov y sus amigos
Ejemplo citado
Las restricciones aplicadas anteriormente a Dillon Danis
Llamado a la dirección de la UFC y demanda de prohibición vitalicia
La influencer también afirmó que la organización no debería ser hipócrita ante tales incidentes. Recordó el viejo caso relacionado con Dillon Danis:
«La UFC le prohibió a Dillon Danis asistir a los torneos. Después de todo, fue atacado por 20 personas cuando solo estaba con su hermano. En ese caso, ¿por qué no se tomaron medidas contra esas personas? Espero realmente que la UFC prohíba de por vida a Usman Nurmagomedov y a sus amigos asistir a sus torneos. Después de saltar la jaula, intentó dar un codazo a Yadong Song. El apellido no hace a nadie superior a los demás».
Esta declaración ha causado un gran revuelo en la comunidad de las MMA y se ha convertido en el centro de los debates. Por ahora, la dirección de la UFC no ha anunciado decisiones oficiales firmes sobre este caso.
¿Qué medidas disciplinarias estrictas cree que debería aplicar la UFC contra este tipo de conflictos entre equipos y atletas famosos? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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