Un mapache ebrio recauda 290 000 dólares para un refugio de animales

En Estados Unidos, un mapache se convirtió inesperadamente en una estrella de Internet tras entrar en una licorería y romper varias botellas. Curiosamente, su popularidad permitió recaudar más de 290 000 dólares para un refugio de animales.

Se informó que el mapache entró en la tienda y rompió un total de 14 botellas. Luego, se dirigió al baño y se quedó dormido, borracho. La noticia de este inusual incidente y la foto del animal se difundieron rápidamente en las redes sociales, atrayendo la atención de muchos.

Tras la fama del mapache, se pusieron a la venta camisetas, sudaderas y diversos recuerdos llamados «Trashed Panda» con su imagen. Los usuarios de Internet mostraron un gran interés por los productos con la imagen del animal que se hizo famoso por este evento inesperado.

Como resultado, se recaudaron más de 290 000 dólares en casi un año. Los fondos recaudados se destinan a apoyar al refugio de animales y a proteger a las especies.

De esta manera, el mapache, famoso por su inesperada «aventura» en la tienda, se convirtió no solo en una estrella de Internet, sino también en un símbolo que ha contribuido a ayudar a otros animales.