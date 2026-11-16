Se rompe el récord de 43 partidos: España cae en casa ante Inglaterra

La UEFA Nations League ha causado un verdadero revuelo en la sexta jornada de la fase de grupos del fútbol europeo. En su visita a Madrid, la selección de Inglaterra derrotó a uno de los grandes actuales, España, por un marcador de 3:2, no solo obteniendo 3 puntos vitales, sino también poniendo fin a un récord histórico en el fútbol mundial.

Un choque intenso y lleno de goles en Madrid

Al final de la primera parte, el capitán inglés Harry Kane (minuto 45) abrió el marcador de penalti. Al inicio de la segunda mitad, Ezri Konsa (53) y Ben White (57) anotaron, ampliando la ventaja a tres goles.

Los españoles respondieron con goles de Mikel Oyarzabal (65, penalti) y Nico Williams (75), pero no pudieron evitar la derrota. A pesar de que el centrocampista inglés Elliot Anderson fue expulsado en el minuto 63, los visitantes mostraron gran resistencia para asegurar la victoria.

Estadísticas y situación del partido Detalles Encuentro España — Inglaterra 2:3 Goles de Inglaterra Harry Kane (45 pen), Ezri Konsa (53), Ben White (57) Goles de España Mikel Oyarzabal (65 pen), Nico Williams (75) Expulsión Elliot Anderson (63, Inglaterra)

El récord de 43 partidos de España se rompió

Esta derrota pone fin oficialmente a la inigualable racha de imbatibilidad de la selección española. Esta serie, de 43 partidos, sin conocer la derrota en tiempo reglamentario, era un récord a nivel de selecciones nacionales. España perdió por última vez en los 90 minutos en marzo de 2024 contra Colombia (0:1). En partidos oficiales, los españoles no perdían desde marzo de 2023 (contra Escocia).

Resultados finales del grupo

Tras esta victoria, el número de puntos de Inglaterra y España llegó a 15. Sin embargo, debido a la diferencia de goles, los ingleses se clasificaron como ganadores del Grupo 3 de la Liga A para los cuartos de final. En los otros partidos del grupo, Croacia terminó tercera con 6 puntos y la República Checa cuarta sin puntos.

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