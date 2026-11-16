¿Están Armenia y Turquía a punto de poner fin a 33 años de confrontación?

Podría comenzar una nueva etapa en las relaciones entre Ereván y Ankara. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, anunció que ambos países están muy cerca de establecer relaciones diplomáticas y abrir completamente la frontera común, cerrada desde hace muchos años. Destacó que las recientes reuniones y los cambios en el sector comercial están creando una base seria para la normalización de las relaciones.

Las relaciones entre Armenia y Turquía han sido uno de los asuntos diplomáticos más complejos de la región durante años. Sin embargo, el diálogo entre ambos países se ha intensificado recientemente y las negociaciones sobre la cooperación económica y la apertura de fronteras han cobrado un nuevo impulso.

Las declaraciones realizadas por el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, el 14 de noviembre en el Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos de Dublín, mostraron que esto podría ser un punto de inflexión importante en el proceso.

Pashinyan: «Estamos muy cerca del paso final»

Según Pashinyan, en los últimos años se han producido cambios positivos significativos en las relaciones entre Armenia y Turquía. Subrayó que, aunque las relaciones diplomáticas aún no se han establecido oficialmente, la situación actual es muy diferente a la del pasado.

El primer ministro citó las relaciones comerciales como ejemplo. Actualmente, Turquía permite el uso de sus rutas para ciertos productos exportados e importados por Armenia. Aunque las mercancías no se transportan a través de la frontera terrestre directa entre ambos países, sino a través del territorio georgiano, Pashinyan calificó esto como un cambio real en las relaciones.

«Confío en que lograremos una normalización completa de las relaciones con Turquía en un futuro próximo», afirmó el jefe del gobierno armenio.

En su opinión, las partes están ahora cerca de la etapa más importante: la formalización de las relaciones diplomáticas y la apertura total de las fronteras.

¿Qué resultado tuvo la reunión con Erdogan?

En su declaración, Pashinyan también se refirió a la reciente reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Ambos líderes se reunieron el 11 de noviembre en Antalya, Turquía, al margen de la cumbre climática COP31 de la ONU. Según la información oficial difundida por el gobierno armenio, en la reunión se destacó la importancia de llevar a buen término el proceso de normalización de las relaciones bilaterales.

También se discutieron la implementación de acuerdos previos, la expansión de las relaciones comerciales y económicas, y la apertura de rutas de transporte y comunicación en la región.

Pashinyan evaluó la reunión de forma positiva. Destacó que los líderes de ambos países tomaron nota de los resultados alcanzados en las relaciones y discutieron los próximos pasos.

La importancia de esta reunión radica en que no se trata solo de declaraciones políticas. Las partes también están incluyendo en la agenda cuestiones prácticas como el comercio, el transporte y la cooperación regional.

¿Por qué la frontera entre ambos países lleva 33 años cerrada?

La frontera terrestre entre Armenia y Turquía está cerrada desde 1993. En aquel momento, Turquía decidió cerrar la frontera con Armenia apoyando a Azerbaiyán en el contexto del conflicto de Nagorno-Karabaj.

Desde entonces, no se han establecido relaciones diplomáticas oficiales entre ambos países. Aunque en 2009 se firmaron protocolos destinados a normalizar las relaciones, estos no fueron ratificados y los acuerdos no se implementaron plenamente.

Desde finales de 2021, Ereván y Ankara iniciaron un nuevo proceso de negociación para restablecer las relaciones. Se nombraron representantes especiales, se celebraron diversas reuniones y se dieron algunos pasos prácticos.

La flexibilización de las restricciones en las rutas comerciales en 2026 también fue uno de los cambios importantes. Sin embargo, estas medidas no significan que la frontera esté completamente abierta o que se hayan establecido relaciones diplomáticas.

¿Qué podría cambiar en la región si se abre la frontera?

La apertura de la frontera entre Armenia y Turquía podría tener una importancia económica y política significativa no solo para ambos países, sino para toda la región del Cáucaso Sur.

En primer lugar, se acortarán las rutas comerciales. Actualmente, parte del intercambio comercial entre ambos países se realiza a través de terceros países, incluida Georgia. La apertura de una frontera directa podría reducir los costes logísticos y el tiempo.

En segundo lugar, se ampliarán las conexiones de transporte. La reactivación de ferrocarriles y carreteras podría aumentar las capacidades de tránsito en la región y crear nuevas condiciones para el comercio y la inversión.

En tercer lugar, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas podría influir en el entorno político del Cáucaso Sur. Las relaciones entre Armenia, Turquía y Azerbaiyán se consideran factores importantes para la seguridad regional y la cooperación económica.

Sin embargo, el éxito de este proceso no depende solo de la voluntad de Ereván y Ankara. El proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán, así como los acuerdos sobre los corredores de transporte regionales, también juegan un papel importante.

¿La pregunta más importante: cuándo se abrirá la frontera?

La declaración de Pashinyan muestra que hay un avance serio en el proceso diplomático. Pero por ahora, no hay información oficial que indique que ambos países hayan tomado una decisión final sobre la apertura total de la frontera o el establecimiento oficial de relaciones diplomáticas.

Erdogan y Pashinyan destacaron el 11 de noviembre la importancia de continuar el proceso de normalización de las relaciones, y Pashinyan declaró el 14 de noviembre que la etapa final estaba cerca.

Por lo tanto, es más correcto evaluar la situación actual no como la firma de un acuerdo histórico, sino como el surgimiento de una oportunidad diplomática importante tras largos años de conflicto.

Si las partes logran aprovechar esta oportunidad, el panorama político y económico del Cáucaso Sur podría cambiar. La apertura de la frontera, cerrada desde hace 33 años, podría abrir la puerta a nuevas rutas comerciales, cooperación y relaciones de buena vecindad en la región.