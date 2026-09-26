Fabian Ruiz afirma que España busca nuevos éxitos antes de la Liga de Naciones

España, campeona de Europa y del mundo, se prepara para comenzar su nueva campaña en la Liga de Naciones. El centrocampista Fabian Ruiz lanzó una advertencia firme a sus rivales, subrayando que la «Roja» no se conformará con los logros obtenidos. Tras un triunfo histórico este verano, los pupilos de Luis de la Fuente buscan continuar su dominio en un duelo contra Inglaterra en el estadio de Wembley en Londres. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, este partido estelar será el primer encuentro oficial de España desde la Copa del Mundo, que concluyó con una victoria sobre Argentina en julio. Este éxito histórico recordó la época dorada de 2008-2012, permitiendo a los españoles ostentar simultáneamente los títulos de campeón mundial y europeo. Los visitantes llegan a la capital con una racha de 38 partidos invictos en todas las competiciones.

Es hora de olvidar el pasado y mirar hacia el futuro

En una entrevista con el diario AS, el centrocampista del Paris Saint-Germain reveló que el ambiente en el vestuario es de total seriedad. Transmitiendo las instrucciones del seleccionador Luis de la Fuente, el jugador de 30 años destacó la dificultad de mantener estándares altos: «El entrenador nos dijo que el pasado ya está olvidado, que es historia y que fue maravilloso, pero que ahora hay que centrarse en el presente. Lo más difícil en el fútbol es volver a ganar. Ganar una vez es increíble, pero lo difícil es repetirlo».

La selección española tiene excelentes estadísticas en esta competición. El equipo ha llegado a tres de las últimas cuatro finales y solo ha perdido uno de sus últimos 18 partidos de la Liga de Naciones en el tiempo reglamentario. El exjugador del Napoli destacó la gran motivación del equipo por conquistar otro trofeo importante.

Hacia nuevas victorias

Según Fabian Ruiz, el objetivo principal del equipo es seguir ganando. «Es muy difícil, pero tenemos la plantilla para lograrlo y lucharemos con mucha ilusión por este trofeo. Lo consideramos muy importante y esperamos participar en la fase final de la Liga de Naciones», añadió.

La historia también favorece a España. La Roja ha ganado seis de sus últimos nueve enfrentamientos contra Inglaterra, incluyendo la victoria por 2-1 en la final de la Euro 2024. Los hombres de Luis de la Fuente intentarán mantener su racha invicta en Wembley. Posteriormente, les esperan partidos complejos contra Croacia y la República Checa en el Grupo 3.