Victorias contundentes de Noruega y Hungría: finaliza la 5.ª jornada de la UEFA Nations League

La 5.ª jornada de la UEFA Nations League continúa con gran intensidad en Europa. Los aficionados están siendo testigos de partidos reñidos y cruciales que aumentan la competitividad en los grupos. En esta jornada, Noruega recibió a Gales, mientras que la selección de Hungría visitó a Georgia para asegurar puntos vitales.

Noruega — Gales 3:1: Gol de Haaland y victoria noruega

Ante su afición, la selección de Noruega (6 puntos, 2.º lugar) se enfrentó a Gales (3 puntos, 4.º lugar). El encuentro, muy disputado y lleno de ataques, terminó con una victoria de 3:1 para los locales.

Aunque la primera parte fue equilibrada, los noruegos demostraron su superioridad en la segunda mitad:

En el minuto 59, Nusa abrió el marcador.

En el minuto 68, Schjelderup amplió la ventaja.

Brooks descontó para Gales en el minuto 79.

Sin embargo, al final del encuentro — en el minuto 87, el delantero estrella Erling Haaland aprovechó un penalti para sentenciar el partido y poner el 3:1 definitivo.

Alineaciones del partido Noruega — Gales Jugadores Alineación titular de Noruega Selvik, Ryerson, Ajer, Thorsby, Wolfe, Aursnes (Berg, 66'), Ødegaard, Berge, Bobb (Schjelderup, 66'), Nusa, Haaland. Alineación titular de Gales Darlow, Williams (Roberts, 72'), Rodon, Davies, Dasilva, Cullen (Colwill, 72'), James (Brooks, 72'), Ampadu, Johnson, Koumas (Harris, 64'), Wilson.

Georgia — Hungría 0:2: Hungría logra una victoria importante fuera de casa

El líder del grupo, Hungría (10 puntos, 1.er lugar), visitó a Georgia (2 puntos, 4.º lugar). En un partido muy difícil, los húngaros ganaron 2:0 gracias a su experiencia y al aprovechamiento inteligente de sus ocasiones.

El destino del partido se decidió por un error de los locales y la actividad del rival:

En el minuto 73, el defensa georgiano Dvali marcó en propia puerta (autogol).

En el minuto 85, Varga puso el 2:0, asegurando la victoria de su equipo.

Tras esta victoria, Hungría consolidó su liderazgo en el grupo. Se espera que el resto de las jornadas de la UEFA Nations League sigan ofreciendo resultados interesantes e inesperados.

¿Quién crees que es el principal favorito para ganar el título de la Nations League esta temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios!