Las estrellas de la UFC divididas tras el combate entre Ciryl Gane y Josh Hocket
El combate estelar de UFC 334, celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York, regaló momentos inolvidables a los aficionados de las MMA. En el enfrentamiento de cinco asaltos entre el campeón de peso pesado Ciryl Gane y el estadounidense Josh Hocket, ambos luchadores dieron todo por la victoria. Sin embargo, al final, los jueces levantaron unánimemente la mano del francés.
Tras una victoria por tarjetas de 48:47, 48:47, 48:47, Gane retuvo su cinturón de campeón. Pero el debate no terminó con el combate. Estrellas de la UFC y exluchadores expresaron sus opiniones en redes sociales; algunos elogiaron a ambos atletas, mientras otros cuestionaron la decisión de los jueces.
El cinturón de campeón se decidió en un combate de cinco asaltos
Josh Hocket impuso un ritmo alto y una fuerte presión desde los primeros segundos. El estadounidense intentó en repetidas ocasiones forzar a su rival a retroceder, luchar en la corta distancia y llevar la pelea al suelo.
Ciryl Gane, por su parte, confió en su técnica de golpeo, movilidad y control de la distancia. El francés respondió con golpes precisos, buscando detener los ataques de su oponente y contraatacar en los momentos necesarios.
Durante el duelo, la presión incesante de Hocket y los golpes más precisos de Gane hicieron que la pelea fuera aún más interesante. Especialmente en los asaltos decisivos, el francés logró mantener la calma y asegurar su ventaja.
Al final, los tres jueces registraron la victoria de Gane por 48:47. De esta manera, el campeón defendió con éxito su cinturón.
Las estrellas de las MMA, impresionadas por el combate
Tras la pelea, las reacciones de luchadores famosos aparecieron en redes sociales. La mayoría reconoció el coraje, la resistencia y la capacidad de ambos para mantener un ritmo alto durante cinco asaltos.
El brasileño Paulo Costa no ocultó su asombro:
«¿Qué acabo de ver? Estos dos dieron todo durante 25 minutos para superarse. Una pelea increíble. ¡Simplemente respeto!»
El ex campeón de UFC Francis Ngannou también felicitó al ganador:
«¡Gran pelea! ¡Felicidades, Bon Gamin!»
Merab Dvalishvili valoró este enfrentamiento aún más alto:
«¡Esta es una de las mejores peleas de peso pesado de la UFC que he visto!»
Henry Cejudo también destacó la actuación de Josh Hocket:
«¡Josh Hocket es exactamente lo que la división de peso pesado necesita!»
Derek Brunson se centró en los cambios en la división de peso pesado tras el combate:
«Este es el futuro del peso pesado: dos luchadores en gran forma capaces de pelear. ¡Adiós a los pesos pesados con sobrepeso! Respeto a Hocket. ¡Gran actuación!»
La velocidad y presión de Hocket fueron especialmente elogiadas
Uno de los aspectos más comentados fue la velocidad inusual para un peso pesado y la presión constante de Josh Hocket.
Alan Jouban opinó al respecto:
«Nunca un peso pesado había peleado a la velocidad de Hocket. ¡Una presión y velocidad increíbles!»
Billy Quarantillo también destacó la resistencia del estadounidense:
«Hocket aguantó varios golpes fuertes y eso hizo que la pelea fuera espectacular. Honestamente, me está empezando a gustar».
Matt Brown apoyó abiertamente a Hocket:
«¡Hocket está haciendo lo que debe! No me importa lo que digan los demás. ¡Me encanta Josh Hocket!»
Josh Emmett calificó el enfrentamiento en el Madison Square Garden como una verdadera guerra:
«¡Hubo una verdadera guerra en el combate estelar de la noche!»
Tatiana Suarez y Stephen Asplund también valoraron el duelo, reconociéndolo como uno de los eventos más emocionantes de la velada.
No todos estuvieron de acuerdo con la decisión de los jueces
La competitividad del combate provocó opiniones divididas sobre la decisión arbitral. Mientras algunos expertos consideraron justa la victoria de Gane, otros habrían votado a favor de Hocket.
El periodista de MMA Aaron Bronsteter dio la victoria al estadounidense en su conteo:
«Tengo 48:47 a favor de Hocket. Fue una pelea muy cerrada donde ambos tuvieron oportunidad de ganar. Creo que el primero y el quinto asalto fueron decisivos. Una pelea absolutamente loca».
Ben Fowlkes, por el contrario, aprobó la victoria del campeón:
«Es raro ver un combate de cinco asaltos en peso pesado tan increíblemente interesante. Pero yo le habría dado la victoria a Gane».
Mike Bohn calificó el duelo como uno de los mejores que ha visto en los últimos 15 años. En su opinión, no fue fácil para Gane soportar el ritmo de Hocket y actuar con precisión en los momentos decisivos.
«Fue una pelea muy cerrada y me encantaría ver una revancha».
La reacción particular de Jon Jones
Uno de los luchadores más famosos de la historia de la UFC, Jon Jones, no pasó por alto el enfrentamiento. En su red social, señaló que los luchadores que han hablado mal de él suelen perder sus siguientes combates.
«Sé que es la coincidencia más loca, pero cada luchador que ha hablado mal de mí pierde su siguiente pelea. Lo juro, ha sido así durante años. Extraño. ¡Buen trabajo, francés! Los mismos entrenadores, pero resultados diferentes».
Las palabras de Jones podrían generar un debate especial entre los fans. Su felicitación a Gane fue otra valoración notable sobre la actuación del francés.
Gane retuvo su título, pero Hocket también ganó la atención de los aficionados
El ganador oficial fue Ciryl Gane. Sin embargo, Josh Hocket demostró con su presión, velocidad y resistencia que es un serio contendiente en la división de peso pesado.
Lo más importante es que las reacciones no se limitaron a felicitar al ganador. Muchos luchadores reconocieron el esfuerzo de ambos atletas, y algunos expresaron su deseo de ver una revancha.
Ahora queda la pregunta principal: si Ciryl Gane y Josh Hocket se encuentran de nuevo en el octágono, ¿quién saldrá victorioso?
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