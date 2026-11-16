Las estrellas de la UFC divididas tras el combate entre Ciryl Gane y Josh Hocket

El combate estelar de UFC 334, celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York, regaló momentos inolvidables a los aficionados de las MMA. En el enfrentamiento de cinco asaltos entre el campeón de peso pesado Ciryl Gane y el estadounidense Josh Hocket, ambos luchadores dieron todo por la victoria. Sin embargo, al final, los jueces levantaron unánimemente la mano del francés.

Tras una victoria por tarjetas de 48:47, 48:47, 48:47, Gane retuvo su cinturón de campeón. Pero el debate no terminó con el combate. Estrellas de la UFC y exluchadores expresaron sus opiniones en redes sociales; algunos elogiaron a ambos atletas, mientras otros cuestionaron la decisión de los jueces.

El cinturón de campeón se decidió en un combate de cinco asaltos

Josh Hocket impuso un ritmo alto y una fuerte presión desde los primeros segundos. El estadounidense intentó en repetidas ocasiones forzar a su rival a retroceder, luchar en la corta distancia y llevar la pelea al suelo.

Ciryl Gane, por su parte, confió en su técnica de golpeo, movilidad y control de la distancia. El francés respondió con golpes precisos, buscando detener los ataques de su oponente y contraatacar en los momentos necesarios.

Durante el duelo, la presión incesante de Hocket y los golpes más precisos de Gane hicieron que la pelea fuera aún más interesante. Especialmente en los asaltos decisivos, el francés logró mantener la calma y asegurar su ventaja.

Al final, los tres jueces registraron la victoria de Gane por 48:47. De esta manera, el campeón defendió con éxito su cinturón.

Las estrellas de las MMA, impresionadas por el combate

Tras la pelea, las reacciones de luchadores famosos aparecieron en redes sociales. La mayoría reconoció el coraje, la resistencia y la capacidad de ambos para mantener un ritmo alto durante cinco asaltos.

El brasileño Paulo Costa no ocultó su asombro: