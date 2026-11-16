Nodirbek Abdusattorov termina último en su grupo en el torneo de Budapest
La fase de grupos del prestigioso torneo de ajedrez con nuevo formato, el Total Chess World Championship Tour, ha concluido en Budapest, capital de Hungría. 24 grandes maestros participan en esta competición con una bolsa de premios de 650 000 dólares. Sin embargo, para el representante de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov , la fase de clasificación fue desafortunada.
Al no haber logrado victorias en las últimas partidas de su grupo, nuestro compatriota registró el resultado más bajo entre los seis ajedrecistas. Ahora, ya no luchará por el campeonato, sino por los puestos 21 al 24 de la clasificación final.
Abdusattorov terminó la fase de grupos en el último lugar
En la fase de grupos del torneo, 24 ajedrecistas fueron divididos en cuatro grupos. Los participantes compitieron durante cinco días bajo el formato Fast Classic.
En esta etapa, se otorgaron 3 puntos por victoria y 1 punto por empate. Este sistema incentivó a los jugadores no solo a evitar la derrota, sino a aprovechar cada oportunidad para ganar.
Desafortunadamente, Nodirbek Abdusattorov no pudo mostrar todo su potencial en el grupo «A». En el último día de la fase de grupos, registró dos empates contra el estadounidense Andrew Hong.
Como resultado, nuestro compatriota terminó sexto, es decir, en el último lugar del grupo, con un total de 9 puntos. Esto eliminó sus posibilidades de luchar por el premio principal del torneo.
Alireza Firouzja avanzó a las semifinales
El mejor resultado en el grupo «A» lo obtuvo el ajedrecista iraní Alireza Firouzja. Con 15 puntos, ocupó el primer lugar y se clasificó para las semifinales.
Ahora, Firouzja se enfrentará al estadounidense Fabiano Caruana por un puesto en la final. En la segunda semifinal, el francés Maxime Vachier-Lagrave se medirá contra el neerlandés Anish Giri.
De esta manera, se espera una intensa competencia entre las figuras destacadas del ajedrez mundial por el premio mayor del torneo.
Abdusattorov ahora se enfrentará a Praggnanandhaa
Tras la fase de grupos, los participantes se distribuyen en seis cuadros de play-off para determinar las posiciones finales. El primer cuadro define al ganador del torneo, mientras que los otros cinco sirven para asignar los puestos del 5 al 24.
Nodirbek Abdusattorov quedó ubicado en el sexto cuadro. En esta etapa, nuestro compatriota se enfrentará al famoso gran maestro indio Rameshbabu Praggnanandhaa.
En este cuadro se luchará por los puestos del 21 al 24. Por lo tanto, el objetivo principal de Abdusattorov para el resto del torneo será obtener el mejor resultado posible.
Lucha por una bolsa de premios de 650 000 dólares en Budapest
El torneo Total Chess World Championship Tour está organizado con un formato diferente a los torneos habituales. Utiliza tres tipos de control de tiempo: blitz, rápido y Fast Classic.
La competición dura 11 días. En los play-offs, los ajedrecistas volverán a enfrentarse con diferentes controles de tiempo. Está previsto que el torneo finalice el 20 de noviembre.
La bolsa de premios total del torneo asciende a 650 000 dólares estadounidenses. El ganador del torneo se llevará 80 000 dólares.
El torneo de Budapest es la primera fase de prueba del circuito del campeonato mundial Total Chess, cuyo lanzamiento oficial está previsto para 2027.
Ahora la pregunta principal es: ¿qué resultado obtendrá Abdusattorov en los play-offs?
El resultado de Nodirbek Abdusattorov en la fase de grupos no fue el esperado. Sin embargo, el torneo aún no ha terminado. Nuestro compatriota tiene la oportunidad de demostrar su valía en los play-offs y escalar posiciones en la tabla final.
El enfrentamiento contra Praggnanandhaa tampoco será fácil. El gran maestro indio es considerado uno de los jóvenes talentos más fuertes del ajedrez moderno. Por ello, este duelo será una prueba seria para Abdusattorov.
En el ajedrez, un resultado desafortunado en un torneo no define el verdadero potencial de un deportista. Lo más importante es sacar las conclusiones correctas de la derrota y aprovechar la próxima oportunidad. Ahora, los aficionados seguirán con interés las partidas de nuestro compatriota en los play-offs.
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