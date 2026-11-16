Nodirbek Abdusattorov termina último en su grupo en el torneo de Budapest

La fase de grupos del prestigioso torneo de ajedrez con nuevo formato, el Total Chess World Championship Tour, ha concluido en Budapest, capital de Hungría. 24 grandes maestros participan en esta competición con una bolsa de premios de 650 000 dólares. Sin embargo, para el representante de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov , la fase de clasificación fue desafortunada.

Al no haber logrado victorias en las últimas partidas de su grupo, nuestro compatriota registró el resultado más bajo entre los seis ajedrecistas. Ahora, ya no luchará por el campeonato, sino por los puestos 21 al 24 de la clasificación final.

Abdusattorov terminó la fase de grupos en el último lugar

En la fase de grupos del torneo, 24 ajedrecistas fueron divididos en cuatro grupos. Los participantes compitieron durante cinco días bajo el formato Fast Classic.

En esta etapa, se otorgaron 3 puntos por victoria y 1 punto por empate. Este sistema incentivó a los jugadores no solo a evitar la derrota, sino a aprovechar cada oportunidad para ganar.

Desafortunadamente, Nodirbek Abdusattorov no pudo mostrar todo su potencial en el grupo «A». En el último día de la fase de grupos, registró dos empates contra el estadounidense Andrew Hong.

Como resultado, nuestro compatriota terminó sexto, es decir, en el último lugar del grupo, con un total de 9 puntos. Esto eliminó sus posibilidades de luchar por el premio principal del torneo.