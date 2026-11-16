Liga de Naciones: ¿Por qué Zidane está preocupado a pesar de que Francia terminó primera de grupo?

La selección de Francia Liga de Naciones de la UEFA logró una victoria sufrida en casa contra Turquía en la última jornada de la fase de grupos (2:1). Mientras que un jugador rival marcó en propia puerta para «Les Bleus», Eli Junior Kroupi fue el autor de un gol decisivo. Los turcos marcaron un gol del honor en el minuto 90.

«El contenido del partido de hoy me ha causado cierta preocupación»

A pesar de ello, el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane TF1 , admitió abiertamente en una entrevista con el canal que no estaba totalmente satisfecho con la victoria. Según sus palabras, la presión y el trabajo defensivo del equipo plantearon serias dudas:

«Nuestro objetivo principal era pasar de grupo y cumplimos la misión. Pero el contenido del partido de hoy me ha causado cierta preocupación. Especialmente en cuanto a la presión: dimos demasiadas oportunidades a nuestros rivales. Fue una imagen muy mala», declaró el experimentado técnico.

Estadísticas del partido y del grupo Detalles Resultado del partido Francia — Turquía 2:1 Goleadores Topçu (pp), Kroupi — Bardakçı Posición de Francia en el grupo 1.er puesto con 13 puntos (Clasificación a play-offs) Otros equipos del grupo Bélgica (12 puntos), Italia (10 puntos), Turquía (0 puntos)

Instrucciones en el descanso y entrega de los jugadores

El entrenador destacó que intentó corregir los errores en el descanso y que el juego mejoró ligeramente en la segunda parte. Al mismo tiempo, Zidane recordó que el problema no es solo de los defensas, sino que todo el equipo debe defender unido:

«El problema no es solo de los defensas, todo el equipo defiende unido. Estoy descontento con muchos aspectos, pero vi que los jugadores no escatimaron esfuerzos en el campo, y eso es lo más importante para mí», añadió Zidane.

Cabe destacar que, tras esta victoria, la selección de Francia terminó la fase de grupos en primer lugar con 13 puntos . Las otras posiciones del grupo quedaron así: Bélgica segunda con 12 puntos, Italia tercera con 10 puntos, mientras que Turquía no logró sumar ningún punto.

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