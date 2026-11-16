19,5 millones de dólares en efectivo descubiertos en granjas y almacenes de un exministro en Hungría

Han salido a la luz nuevos detalles sobre un importante escándalo de corrupción que ha sacudido el panorama político húngaro. Durante los registros a gran escala realizados contra el exministro de Desarrollo Nacional, Miklós Seszták, en bosques, granjas, almacenes y cajas fuertes ocultas, se encontró un total de 19,5 millones de dólares en efectivo fueron incautados.

Registros y cifras récord descubiertas

Según la información, durante los días 12 y 13 de noviembre de este año, durante los registros operativos, se identificaron cantidades masivas de divisas extranjeras y locales:

Forinto: 5 mil 71 millones 632 mil forintos húngaros;

Euro: 2 millones 658 mil 350 euros;

Dólar: 1 millón 257 mil 100 dólares estadounidenses.

El simple conteo del efectivo incautado se convirtió en una gran operación. El Tesoro Público movilizó a 12 empleados utilizando 5 máquinas especiales para contar los fondos con precisión, lo que requirió 8 horas de trabajo. completado.

Detalles de la investigación Indicadores y hechos clave Sospechoso Miklós Seszták (exministro de Desarrollo Nacional de Hungría, 2014–2018) Inmunidad Privado de su inmunidad parlamentaria a finales de septiembre y arrestado Fondos incautados Un total de 19,5 millones de dólares en efectivo Motivo de la investigación Sobornos de la empresa de transporte estatal «Volánbusz» y daños al presupuesto

Esquema de corrupción y versión de la investigación

Según la versión de las fuerzas del orden, Miklós Seszták es sospechoso de haber utilizado su cargo durante el gobierno de Viktor Orbán (2015–2018) para recibir sobornos de la empresa de transporte estatal «Volánbusz». Se le acusa de haber causado grandes pérdidas financieras al Estado mediante la compra de autobuses a precios artificialmente inflados.

Cabe señalar que el exministro niega categóricamente todas las acusaciones en su contra. Sus abogados sostienen que aún no existe ningún documento oficial o prueba que demuestre que el dinero encontrado durante los registros pertenezca directamente a Miklós Seszták. Actualmente, continúan las investigaciones adicionales sobre este sonado caso.

¿Qué opinas sobre la eficacia de estas medidas estrictas para combatir la corrupción y exponer fondos ocultos en los países europeos? ¡Deja tu opinión en los comentarios!