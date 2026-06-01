El león blanco que conquistó Internet — Luna sorprendió a todos

Luna, una leona blanca que vive en un zoológico de Corea del Sur, se ha convertido en uno de los animales más populares en las redes sociales en los últimos días. Su apariencia única, especialmente sus ojos azul grisáceo, sus largas pestañas y su aspecto increíblemente elegante, está captando la atención de millones de usuarios.

Las fotos y videos de Luna se difundieron rápidamente por Internet, provocando grandes debates en diversas plataformas. Muchos incluso la comparan con personajes de dibujos animados de Disney, llamándola una "leona salida de un cuento de hadas".

Algunos usuarios, al ver su apariencia inusual, pensaron que estas imágenes fueron creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, los expertos y el personal del zoológico han confirmado que Luna es un animal real, destacando que se distingue por sus rasgos genéticos únicos.

Actualmente, Luna se ha convertido en un centro de interés no solo para los visitantes del zoológico, sino para los usuarios de Internet de todo el mundo. Cada uno de sus nuevos videos y fotos sigue siendo tendencia en las redes sociales, acumulando miles de "me gusta" y comentarios.