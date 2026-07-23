Encuentran muerto en su casa a un agente mencionado en el caso Epstein

·82·Mundo
Encuentran muerto en su casa a un agente mencionado en el caso Epstein

El financiero estadounidense y delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein cuyo nombre fue mencionado repetidamente en el caso relacionado con Jean-Luc Brunel fue encontrado muerto en su casa en Francia. Así lo informó France 24 .

Se ha informado que el ciudadano sueco de 69 años Jean-Luc Brunel fue hallado sin vida el 20 de julio en su domicilio en Colombes, Francia. Aún no se ha revelado oficialmente la causa de su muerte. Las autoridades judiciales han iniciado una investigación sobre el suceso.

En los documentos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU., el nombre de Jean-Luc Brunel aparece 2 090 veces . Los expedientes de investigación lo señalan como la persona que presentaba mujeres jóvenes a Jeffrey Epstein en Francia.

En mayo de este año, BFMTV en una entrevista con el canal, Brunel no ocultó que conocía bien a Epstein. Confirmó haberle presentado a algunas mujeres jóvenes, pero afirmó que lo hizo únicamente en el marco de su agencia de modelos. Al mismo tiempo, insistió en que desconocía la vida privada o las actividades ilegales de Epstein.

Cabe recordar que en documentos judiciales publicados anteriormente también se mencionaba a una mujer uzbeka nacida en Samarcanday sus comunicaciones con Epstein. Según los documentos, se mencionaba que ella recibió ayuda financiera y se preparó para reuniones con algunos conocidos de Epstein.

Cinco mujeres presentaron denuncias contra Jean-Luc Brunel por violación y agresión sexual. Sin embargo, él negó rotundamente todas las acusaciones, afirmando que nunca cometió tales delitos.

Su abogada, Me Menya Arab-Tigrindeclaró que Brunel había solicitado en varias ocasiones ser interrogado por los investigadores. Sin embargo, nunca fue interrogado formalmente antes de su muerte.

La abogada también señaló que es prematuro sacar conclusiones sobre las causas de la muerte hasta que se conozcan los resultados de la autopsia. Según ella, nunca se presentaron cargos formales contra su cliente, quien siempre se consideró inocente.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Hoy, 00:32Por qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosPor qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosHoy, 00:14Otra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittOtra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittAyer, 22:43Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Ayer, 22:35Monedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosMonedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosAyer, 22:34Un activista termina su huelga de hambre tras 26 díasUn activista termina su huelga de hambre tras 26 díasAyer, 21:09
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes