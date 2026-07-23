El financiero estadounidense y delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein cuyo nombre fue mencionado repetidamente en el caso relacionado con Jean-Luc Brunel fue encontrado muerto en su casa en Francia. Así lo informó France 24 .

Se ha informado que el ciudadano sueco de 69 años Jean-Luc Brunel fue hallado sin vida el 20 de julio en su domicilio en Colombes, Francia. Aún no se ha revelado oficialmente la causa de su muerte. Las autoridades judiciales han iniciado una investigación sobre el suceso.

En los documentos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU., el nombre de Jean-Luc Brunel aparece 2 090 veces . Los expedientes de investigación lo señalan como la persona que presentaba mujeres jóvenes a Jeffrey Epstein en Francia.

En mayo de este año, BFMTV en una entrevista con el canal, Brunel no ocultó que conocía bien a Epstein. Confirmó haberle presentado a algunas mujeres jóvenes, pero afirmó que lo hizo únicamente en el marco de su agencia de modelos. Al mismo tiempo, insistió en que desconocía la vida privada o las actividades ilegales de Epstein.

Cabe recordar que en documentos judiciales publicados anteriormente también se mencionaba a una mujer uzbeka nacida en Samarcanday sus comunicaciones con Epstein. Según los documentos, se mencionaba que ella recibió ayuda financiera y se preparó para reuniones con algunos conocidos de Epstein.

Cinco mujeres presentaron denuncias contra Jean-Luc Brunel por violación y agresión sexual. Sin embargo, él negó rotundamente todas las acusaciones, afirmando que nunca cometió tales delitos.

Su abogada, Me Menya Arab-Tigrindeclaró que Brunel había solicitado en varias ocasiones ser interrogado por los investigadores. Sin embargo, nunca fue interrogado formalmente antes de su muerte.

La abogada también señaló que es prematuro sacar conclusiones sobre las causas de la muerte hasta que se conozcan los resultados de la autopsia. Según ella, nunca se presentaron cargos formales contra su cliente, quien siempre se consideró inocente.