Naufragio de un barco con 243 personas en Indonesia: 140 personas desaparecidas

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Naufragio de un barco con 243 personas en Indonesia: 140 personas desaparecidas

En Indonesia, El buque de pasajeros Virgo Transport 8, con 243 personas a bordo, naufragó en el mar de Java. El barco se encontró con condiciones meteorológicas adversas mientras navegaba de Surabaya a Banjarmasin el 13 de septiembre, y se perdió el contacto alrededor de las 02:00, hora local. Así lo informó Antara.

Los informes iniciales indicaban que los equipos de rescate habían evacuado a 103 personas, una de las cuales falleció. Según información posterior, el número de fallecidos entre los evacuados aumentó a 6, y 140 personas siguen desaparecidas.

El Virgo Transport 8 partió de Surabaya el 12 de septiembre con destino a Banjarmasin, en la provincia de Kalimantan del Sur. A bordo viajaban 30 tripulantes, 27 empleados, 60 pasajeros y 126 conductores con sus ayudantes. El barco también transportaba 89 vehículos.

Antes del incidente, el capitán informó que el barco se había escorado debido al empeoramiento del tiempo. Tras ello, se perdió la comunicación y el servicio de búsqueda y rescate de Indonesia inició una operación a gran escala. Se han desplegado barcos y un helicóptero para las labores de rescate.

La causa exacta del naufragio aún no se ha anunciado oficialmente. La operación de búsqueda y rescate continúa.

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