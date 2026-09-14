Enzo Maresca opina sobre la victoria en el derbi y el gol de Erling Haaland

A pesar de jugar con un hombre menos, el Manchester City logró una victoria dramática contra el Manchester United en un derbi muy disputado. Según Goal.com, tras este intenso encuentro, el entrenador Enzo Maresca elogió la determinación y el espíritu colectivo de sus jugadores. Así lo informa Goal.com informa .

El partido en Old Trafford comenzó con mucha tensión para ambos equipos. Tras la expulsión de Phil Foden en la primera parte, el Manchester City enfrentó serias dificultades y se vio obligado a cambiar completamente su plan de juego.

Tarjeta roja y punto de inflexión

La polémica situación que llevó a la expulsión de Phil Foden influyó en el desarrollo del partido. A partir de ese momento, el equipo dirigido por Enzo Maresca adoptó un planteamiento defensivo, sin dejar espacios al rival.

En una entrevista para el programa Match of the Day de la BBC, Maresca se refirió a la decisión arbitral: «La tarjeta roja fue justa, pero en esa misma situación el jugador del Manchester United Bruno Fernandes también debería haber sido sancionado, no se trataba solo de nosotros», enfatizó el técnico.

Controversias sobre el gol de Erling Haaland

El gol decisivo que sentenció el encuentro generó intensos debates entre los aficionados y la comunidad futbolística. Los seguidores del Manchester United reclamaron fuera de juego en la acción de Erling Haaland, pero tras una larga revisión del VAR, el gol fue validado.

El entrenador expresó su firme postura sobre la jugada, asegurando que no hubo ninguna infracción: «En mi opinión, todo fue limpio en esa acción, el gol fue marcado en posición totalmente válida», declaró Maresca al comentar la polémica.

Manteniendo la presión hasta el final y evitando los contraataques del rival, el Manchester City sumó tres puntos cruciales. Tras la victoria, el técnico, visiblemente emocionado en la banda, añadió que fue un derbi especial y que este triunfo será muy valioso para el equipo.