El reloj inteligente Honor Watch 6 Pro detecta paros cardíacos

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El reloj inteligente Honor Watch 6 Pro detecta paros cardíacos

Honor se prepara para el lanzamiento de su nuevo reloj inteligente insignia, el Honor Watch 6 Pro. Según ixbt.com, este evento programado para el 28 de septiembre de este año promete ser un hito en el mercado de dispositivos portátiles, ya que el nuevo equipo ofrecerá capacidades totalmente nuevas para el seguimiento de la salud. Así lo informa Ixbt.com informa .

Una de las características más importantes y destacadas del nuevo Honor Watch 6 Pro es su sistema de detección de signos de paro cardíaco. Esta función es capaz de identificar una situación peligrosa a tiempo y enviar automáticamente señales SOS de emergencia, lo cual es vital para salvar vidas en situaciones críticas.

Tecnologías avanzadas de monitoreo de salud

El fabricante destaca que esta función se implementa por primera vez en esta línea de dispositivos de la marca Honor. Sin embargo, la empresa aún no ha revelado detalles sobre el principio de funcionamiento del sistema, su certificación médica ni la geografía de su comercialización.

El gadget también estará equipado con un sistema de monitoreo de presión arterial no invasivo de segunda generación, utilizando la tecnología especial Smart Eye Sensing System. Honor promete a los usuarios un proceso de control de la presión arterial más cómodo y prácticamente continuo.

Capacidades de pantalla y funciones adicionales

La apariencia y las capacidades visuales del dispositivo también han sido cuidadas. El Honor Watch 6 Pro cuenta con una pantalla True Color OLED con un brillo máximo de 5500 nits, lo que permite una lectura clara incluso bajo la luz solar directa. Se ofrecerán varias opciones de carcasa, incluyendo diseños en cerámica y acero, además de diversos colores.

Además, el reloj incluirá una función denominada CGM Blood Sugar Control Assistant. Se trata de un asistente que ayuda a controlar los niveles de glucosa conectándose a sistemas de monitoreo continuo de azúcar en sangre. No obstante, según la información actual, el reloj no mide el azúcar en sangre de forma autónoma y no invasiva, por lo que no debe considerarse un glucómetro integrado.

Todas las especificaciones técnicas y capacidades del Honor Watch 6 Pro se revelarán en la presentación del 28 de septiembre. Ya está claro que este reloj inteligente permitirá un control casi completo de los indicadores vitales mediante métodos no invasivos.

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Abror Shuhratov
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