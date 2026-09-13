Una lengua de varias toneladas: hechos sorprendentes sobre la ballena azul

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Una lengua de varias toneladas: hechos sorprendentes sobre la ballena azul

Imagine: la lengua de la ballena azul, uno de los animales más grandes del mundo, puede pesar varias toneladas. Esta cifra por sí sola demuestra lo asombrosos que son los límites de la magnitud en la naturaleza.

Debido al tamaño inmenso del cuerpo de la ballena azul, algunos de sus órganos alcanzan dimensiones sorprendentes. Incluso su lengua puede ser proporcionalmente gigantesca.

El peso de una sola lengua puede llegar a varias toneladas según algunas fuentes. La ballena azul se alimenta principalmente de krill pequeño. Al comer, ingiere una gran cantidad de agua y alimento.

Luego, expulsa el agua a través de sus barbas mientras retiene el krill. De esta manera, este cuerpo inmenso obtiene energía de criaturas diminutas.

Ballena AzulKrillMasaVida NaturalOcéano
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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