Hansi Flick reveló quién lanza los penaltis en el FC Barcelona

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Hansi Flick reveló quién lanza los penaltis en el FC Barcelona

En la última jornada del campeonato español, el FC Barcelona derrotó al Levante a domicilio tras un partido emocionante y lleno de goles. En el estadio Estadi Ciutat de València, los catalanes se impusieron por 4-2. Según Goal.com, uno de los momentos más comentados del encuentro fue la elección del lanzador de penaltis. Así lo informa Goal.com .

Xavi Espart abrió el marcador en el minuto 5 y poco después Lamine Yamal amplió la ventaja. Al inicio de la segunda parte, cuando se señaló un penalti a favor de los visitantes, se esperaba que el experimentado Raphinha ejecutara el lanzamiento. Sin embargo, el joven talento Lamine Yamal tomó el balón y convirtió el penalti, anotando el tercer gol de su equipo. Esta decisión inesperada fue uno de los temas principales en la rueda de prensa posterior al partido.

El resultado histórico de Lamine Yamal

Al convertir el penalti, Lamine Yamal igualó un logro histórico de Lionel Messi en el siglo XXI. Se convirtió en el segundo jugador del FC Barcelona en marcar en tres partidos consecutivos y registrar tales cifras en las primeras cinco jornadas de La Liga. Solo Lionel Messi había logrado esta hazaña en la temporada 2012/13. Yamal suma ya 6 goles en el campeonato nacional.

Con este resultado, el talentoso delantero se une a Raphinha, Kylian Mbappé y Sergio Camello en la tabla de goleadores. El club catalán ha logrado marcar 20 goles en sus primeros cinco partidos de la temporada.

La explicación de Hansi Flick y la decisión del cuerpo técnico

En la rueda de prensa, el entrenador Hansi Flick aclaró cómo se determina el orden de los lanzadores de penaltis en el equipo. El técnico alemán subrayó que esta decisión no depende únicamente de él. "No decido yo solo quién lanza los penaltis, eso lo determina el cuerpo técnico. El jugador que se siente preparado en el campo toma el balón y lanza", declaró el entrenador.

Estas palabras demuestran la gran confianza entre el cuerpo técnico y los jugadores. A pesar de la resistencia del rival, Karim Adeyemi sentenció la victoria en el tiempo añadido. El FC Barcelona suma 15 puntos y se mantiene como líder indiscutible de La Liga.

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